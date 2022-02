Les 10 recrues les plus chères de ce mercato en Ligue 1

Romain Faivre est la recrue la plus chère de l’hiver en Ligue 1.

Après un rush final ce lundi 31 janvier, le marché des transferts se clôture, en France. Que ce soit en terme de recrutements ou de prêts, de nombreuses équipes ont été très actives, lors de ce début d’année. C’est le cas de l’ASSE, l’OM, l’OL ou encore l’ASM. Ces deux derniers font partie des clubs ayant le plus investi sur ce mercato hivernal. D’autres formations, telles que le PSG, n’ont fait que très peu de bruit. Quelles sont les 10 recrues les plus chères de cette période de transferts ?

L’OL, le LOSC et l’ASM, un recrutement conséquent sur le mercato

Après un marché très léger l’hiver dernier, dû au contexte économique compliqué de l’époque, les clubs de Ligue 1 se sont montrés plus généreux, en ce début 2022. Des habitués peuvent être retrouvés dans ce top 10, comme l’Olympique Lyonnais, qui s’est offert les services de Romain Faivre, contre 15 millions d’euros plus un pourcentage sur une possible plus-value. L’AS Monaco est un autre club qui s’est fait remarquer cet hiver, en recrutant l’arrière droit brésilien Vanderson, contre 11 millions d’euros.

Le PSG, grand absent du top 10, l’OM et l’ASSE recrutent à petit prix

Si l’OM et l’AS Saint-Etienne se sont illustrés par transferts à coût réduit, le PSG, qui nous a habitué à quelques folies lors des hivers précédents, ne s’est pas distingué cette fois ci. Contraint qu’il était à veiller sur ses dépenses, après un marché de l’été dispendieux, au club de la capitale. Beaucoup de ces recrues découvriront le championnat français pour la première fois. Jens Cajuste, recruté par Reims, en provenance du championnat danois, pour 10 millions d’euros, en est le parfait exemple.

Les 10 recrues les plus chères du mercato en Ligue 1

Romain Faivre, du Stade Brestois à l’OL = 15 M€

Vanderson, de Grêmio à l’AS Monaco = 11 M€

Jens Cajuste, du FC Midtjylland au Stade de Reims = 10 M€

Edon Zhegrova, du FC Bâle au LOSC = 7 M€

Bilal Brahimi, du SCO Angers à l’OGC Nice = 7 M€

Patrick Berg, du FK Bodø/Glimt au RC Lens = 4,5 M€

Abdu Conté, de Moreirense à l’ESTAC = 2,7 M€

Ismaël Doucouré, de Valenciennes au RC Strasbourg = 1,5 M€

Tanguy N’Dombélé, de Tottenham à l’OL = 1,42 M€ (prêt payant)

Samuel Gigo, du Spartak Moscou à l’OM = 0,5 M€

Indemnités payées sur les transferts hors possibles bonus sur chacun d’eux