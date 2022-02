OM, PSG, ASSE, OL… Les 10 ventes les plus chères de ce mercato en Ligue 1

Bruno Guimaraes à Newcastle, un record pour l’OL et la Ligue 1.

Le mercato hivernal est, dans la majorité des cas, plus calme que celui de l’été. Moins de temps, moins de moyens et surtout, moins de clubs vendeurs. La version 2021-2022 ne déroge pas à la règle. Cette année, ce sont les champions en titre du LOSC, ainsi que l’OL et l’OM qui se sont montrés parmi les clubs les plus vendeurs. A contrario, des équipes comme le PSG ou encore l’ASSE, sont restées en retrait.

D’importants départs du côté de l’OL et du LOSC

Ce marché des transferts entre dans l’histoire de la Ligue 1. Avec un départ de l’Olympique Lyonnais à plus de 40 millions d’euros, Bruno Guimaraes devient la vente la plus chère de l’histoire du championnat de France, pour un hiver. Lille avait besoin de liquidités et s’est montré très entreprenant, en se séparant très tôt de Jonathan Ikoné et Thiago Maia pour 14 et 4 millions d’euros respectivement.

Le PSG et l’OM avait besoin de soulager les finances

D’autres clubs, comme l’actuel leader du championnat, Paris, mais aussi Marseille, avaient une nécessité de récupérer des indemnités de transfert, ou d’alléger leur masse salariale cet hiver. C’est chose faite via des prêts pour le club de la capitale, et des transferts pour l’OM. Dans une situation sportive délicate, l’AS Saint-Etienne a mis la priorité sur les renforts afin de se donner une chance de se maintenir en fin de saison.

Les 10 ventes les plus chères du mercato en Ligue 1

Bruno Guimaraes, de l’OL à Newcastle = 42,1 M€

Romain Faivre, du Stade Brestois à l’OL = 15 M€

Jonathan Ikoné, du LOSC à la Fiorentina = 14 M€

Bilal Brahimi, du SCO Angers à l’OGC Nice = 7 M€

Thiago Maia, du LOSC à Flamengo = 4 M€

Hassane Kamara, de l’OGC Nice à Watford = 4 M€

Wilson Isidor, de l’AS Monaco au Loko Moscou = 3,5M€

Samuel Kalu, du FCGB à Watford = 3 M€

Dario Benedetto, de l’OM à Boca Juniors = 3 M€

Yusuf Yazici, du LOSC au CSKA Moscou = 0,35 M€ (prêt payant)

Renaud Emond, du FC Nantes au Standard Liège = 200 000 €

Indemnités payées sur les transferts hors possibles bonus sur chacun d’eux