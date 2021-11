OM, PSG, ASSE, OL… Les affluences de la 14e journée et le classement des clubs

En l’arrêt du match entre Lyon et Marseille, la plus forte affluences de la 14e journée a été mesurée au Parc des Princes.

Un match en moins au comptage, qui plus est l’affiche la plus suivie, entre l’OL et l’OM, l’affluence de cette 14e journée de la Ligue 1 est bien faible. Il y avait plus de 56 000 personnes au Groupama Stadium, pour suivre cet Olympico. Et un excité de trop. La suite, on la connait tristement…

OM – OL arrêté, le PSG remonte la moyenne

Cela, faisant qu’au cumul des neuf rencontres jouées, 160 834 spectateurs cumulés ont garni les stades. Soit une moyenne à 17 870, la plus faible de cet exercice sportif, entamé en août. C’est le nombre du match entre Metz et Bordeaux, à Saint-Symphorien. Le PSG au Parc des Princes remonte la moyenne, face à Nantes, comme en toutes autres occasions à domicile, il a fait le plein.

Les trois clubs aux affluences les plus modestes recevaient

Sinon, les trois clubs au plus faibles affluences observées cette saison (voir tableau en page 2), recevaient. L‘ESTAC, pour la journée spéciale prévue pour la visite de Saint-Etienne, a dépassé le nombre habituel. Il y avait, en revanche, moins de monde qu’à l’ordinaire, pour voir le SCO contre Lorient (1-0), à Raymond Kopa et l’ASM concéder le nul au LOSC (2-2), à Louis II.

Les affluences de la 14e journée de Ligue 1

Paris – Nantes = 47 777

Rennes – Montpellier = 27 003

Strasbourg – Reims = 24 439

Metz – Bordeaux = 16 077

Brest – Lens = 12 462

Clermont – Nice = 11 683

Troyes – Saint-Etienne = 10 644

Angers – Lorient = 6 971

Monaco – Lille = 3 778

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 393 507 7 56 215 Paris 332 483 7 47 498 Lyon 264 094 7 * 37 727 Lille 173 059 5 34 612