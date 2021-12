OM, PSG, ASSE, OL… Les affluences et classement après la 16e journée de Ligue 1

Le FC Nantes a réalisé sa meilleure affluence de la saison, en recevant l’OM, ce mercredi.

Déjà la huitième et une neuvième, au moins, suivra, quand sera à nouveau programmée l’affiche entre l’OL et l’OM. Hier mercredi à Lyon, s’est disputé la huitième rencontre à huis clos, cette saison 2021-2022. Et il faut bien que les fauteurs comprennent qu’ils pénalisent leur propre club ; l’OL si rayonnant chez lui quand il a du public, s’est incliné contre Reims, devant des tribunes vides.

OL reçoit Reims à huis clos, le PSG s’adjuge la meilleure affluence

De fait, l’OL recule au classement des affluences puisque, rappelons-le, nous ne faisons pas de distinction entre les différentes rencontres, chaque match est compté avec ou sans public. Puisque le Groupama Stadium était donc exceptionnellement vide, c’est au Parc des Princes que s’est tenue la rencontre la plus suivie au stade : 47 502 spectateurs pour voir le seul match nul 0-0 de la soirée, entre le PSG et l’OGC Nice.

Affluence record cette saison à Nantes pour la visite de l’OM

C’est pile la moyenne ordinaire du club de la capitale, quand il évolue à domicile, et c’est aussi la jauge maximale dans cette enceinte toujours pleine. Hier, la Beaujoire l’était également, pour la visite de l’Olympique de Marseille. A 34 018 sur une capacité maximale de 35 000, c’est de loin la meilleure affluences des Canaris du FC Nantes, cette saison.

Metz-MHSC et SB29-ASSE proches de la moyenne de la journée

Il y avait 185 251 spectateurs cumulés dans les stades, pour cette 16e journée, soit une moyenne de 18 500 environ, légèrement supérieure aux rencontre opposants Metz à Montpellier à Saint-Symphorien et Brest à Saint-Etienne, à Francis-Le-Blé.

Les affluences de la 16e journée de Ligue 1

Paris – Nice = 47 502

Nantes – Marseille = 34 018

Rennes – Lille = 25 392

Strasbourg – Bordeaux = 24 378

Metz – Montpellier = 13 992

Brest – Saint-Etienne = 13 248

Clermont – Lens = 11 948

Angers – Monaco = 8 267

Troyes – Lorient = 6 506

Lyon – Reims = 0

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 393 507 8 49 188 Paris 379 985 8 47 498 Lille 236 783 7 33 826 Lyon 264 094 8 * 33 012