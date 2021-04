OM, PSG, ASSE, OL… Les clubs qui jouent le plus le dimanche soir en prime, au 21e siècle

Jouer en prime time le dimanche soir, c’est ce que tous les clubs de Ligue 1 souhaitent, dans leur intérêt médiatique et financier, puisque la répartition des gains se joue aussi là-dessus.

La meilleure case journalière et horaire pour jouer et bénéficier du potentiel visibilité le plus élevé, est celle du dimanche soir en prime time. C’est en général le moment choisi par les diffuseurs (Canal + et feu Téléfoot), pour proposer la meilleure affiche de la journée du championnat. La meilleure, où disons, celle qui assurera la plus forte audience, puisque c’est le nerf de la guerre.

L’OM et le PSG jouent des coudes devant

Cela justifie donc que les clubs à la plus forte notoriété soient en conséquence, ceux que l’on voit le plus à la télé, un dimanche soir. Le journal L’Equipe rapporte ce dimanche, le classement des clubs les plus diffusés au 21e siècle. Très exactement, depuis la saison 1997-98 ; heureuse s’il en est puisque bouclée, en juillet, par le succès de la France au mondial, à domicile.

C’est serré entre le FCGB, l’ASM, l’ASSE et le LOSC

Tout ce temps donc, c’est l’OM qui a été le plus souvent choisi. A 257 occasions, contre 212 au Paris Saint-Germain, qui remonte néanmoins, depuis qu’il domine son sujet en championnat de France. En toute logique, l’Olympique Lyonnais complète le podium (174), tandis que derrière, le match est plutôt serré à quatre entre les Girondins (85), l’AS Monaco (82), l’ASSE (75) et le LOSC (73). Ce dimanche soir, c’est l’affiche OL – SCO Angers que Canal + propose à ses abonnés.