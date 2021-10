OM, PSG, ASSE, OL… Les meilleurs clubs formateurs de L1 en Europe selon le CIES

La Ligue et la formation, le point sur les clubs qui s’en sortent le mieux.

A quoi se mesure la qualité d’une bonne formation ? Au nombre de joueurs lancés dans le grand bain, d’une part, au niveau qu’ils atteignent d’autre part. En partant de ce constant, l’Observatoire du football (CIES), publié ce lundi, son classement des meilleurs clubs formateurs d’Europe. Duquel nous avons tiré, celui des équipes de la Ligue 1.

OL, PSG et SRFC les meilleurs sur la formation

En précisant d’abord que tous ne sont pas pointés, manquent le promu Clermont et le Stade de Reims, tandis que le FC Metz est ici relevé sous la forme de l’AS Génération Foot, son incubateur à talent, en Afrique. Pour le reste, ça bataille, devant, entre l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, qui ces derniers années, s’invite à la table des meilleurs, sur la formation. A l’échelle plus large du Big 5 européen, lyonnais, parisiens et rennais se classent 3es, 4es et 5es, derrière le Barça et sa Masia, et le Real Madrid.

ASSE et ASM également bien placés. En revanche, l’OM est loin

L’AS Saint-Etienne n’est pas loin dans leur sillage, l’AS Monaco non plus. En revanche, l’Olympique de Marseille qui avait fait de la formation, un programme de sa réussite, sous l’ancienne présidence de Jacques-Henri Eyraud, est bien mal classé d’après les observations du CIES, qui estime les Phocéens 16es en Ligue 1, et encore plus loin en France, car des clubs de la Ligue 2 (le TFC, Caen, Le Havre, l’ANSL…) sont devants.

Pour établir son classement, le CIES utilise ce qu’il appelle « l’indice training », qui pondère le nombre de joueurs formés, selon « le niveau sportif du club d’emploi, leur taux d’emploi, ainsi que leur âge. »

Les meilleurs clubs formateurs de Ligue 1 selon le CIES

1. Olympique Lyonnais, 42 joueurs formés, indice training = 44,2

2. Paris Saint-Germain, 30, 54

3. Stade Rennais, 30, 36,9

4. AS Saint-Etienne, 25, 32,6

5. AS Monaco, 23, 30,8

6. RC Lens, 15, 17,1

7. Girondins de Bordeaux, 13, 23,8

8. FC Nantes, 13, 18,8

9. OGC Nice, 13, 18,4

10. Lille LOSC, 13, 17,4

11. FC Lorient, 11, 16,3

12. Montpellier HSC, 9, 12,8

13. AS Génération Foot, 8, 17,7

14. Stade Brestois, 8, 14,9

15. ESTAC Troyes, 8, 9,1

16. Olympique de Marseille, 7, 12,1

17. RC Strasbourg, 6, 7,5

18. Angers SCO, 6, 5,7