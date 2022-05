OM, PSG, ASSE, OL, LOSC : Affluences et taux d’occupation en Ligue 1 saison 2021-2022

Le stade de la Meinau de Strasbourg a été le stade le plus rempli de la Ligue 1, dans une nouvelle saison singulière marquée par des jauges et des huis clos.

La saison 2021-2022 vient de se finir. Au total, quasiment 7,9 millions de supporters sont venus encourager leur équipe favorite dans l’un des 20 stades de Ligue 1. S’il s’agit d’un grand nombre, la disparité dans le taux d’occupation de chaque écrin est importante. L’OM, grand gagnant des affluences, est devancé par plusieurs formations, comme le PSG, sur le niveau du remplissage au stade. Malgré des résultats sportifs moyens, le LOSC s’en sort mieux que l’OL et l’ASSE. Il est à noter que l’exercice a été marqué par des jauges (limitation à 5 000 spectateurs en tribunes) pendant 3 journées, ainsi qu’onze huis-clos.

Les 10 meilleures affluences de la saison de #Ligue1UberEats 🏟️ OM – PSG = 65 121

OM – OL = 64 784

OM – OGCN = 64 722

OM – RCSA = 63 873

OM – FCMetz = 61 539

OM – SCO = 60 000

OM – FCLorient = 57 349

OM – ASM = 56 510

OM – SDR = 55 908

OM – FCNantes = 55 890 pic.twitter.com/0TR7We0REY — Sportune (@Sportunefrance) May 22, 2022

Le PSG parmi les 4 clubs au dessus de 85% d’occupation

Depuis désormais pas mal de saisons, le club parisien est habitué à remplir son stade. En 2021-2022, bien qu’ils restent au-dessus de la barre des 85% de remplissage (86,8%), les Franciliens ont fortement été touchés par les restrictions sanitaires du début d’année 2022. Outre cela, ils ont montré une impressionnante constance, ne descendant à moins de 44 000 supporters qu’à 2 reprises, hors jauge. Paris est devancé par le Stade Rennais et le RC Strasbourg Alsace. Ce dernier est la seule équipe à dépasser la barre des 90%.

L’OM et le LOSC, dans la partie haute du classement

Marseille a beau avoir le plus grand stade de France (66 226), il se révèle difficile de le remplir à chaque occasion. Néanmoins, à l’image de sa saison, le club phocéen s’en sort avec un bilan plus qu’honorable, puisque son taux d’occupation est de 77,8%, moyennant plus de 50 000 spectateurs dans les gradins par match. Du côté du LOSC, le stade Pierre-Mauroy a accueilli 34 556 supporters, en moyenne, par rencontre. Il s’agit du 9e meilleur taux de remplissage en Ligue 1.

L’ASSE, l’OL et le FCGB proche de la barre des 50%

4 clubs ne sont pas parvenus à remplir de moitié leur écrin durant 2021-2022, si ce n’est pas le cas des Lyonnais, des Stéphanois et des Girondins, il s’en est fallu de peu, surtout pour les deux derniers. Décevant en championnat, Lyon l’a également été dans les tribunes. En moyenne 32 330 sièges étaient occupés chaque soir de match sur les 57 206 disponibles, soit une moyenne de 56,5%. Un nombre légèrement supérieur à celui de Bordeaux (53,4%) et de Saint-Etienne (52%).

Taux d’occupation des stades de la Ligue 1, saison 2021-2022 après

Club Affluence moyenne Capacité du stade Taux d’occupation Marseille 51 534 66 226 77,8% Paris 41 582 47 929 86,8% Lille 34 556 49 082 70,4% Lyon 32 330 57 206 56,5%