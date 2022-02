OM, PSG, ASSE, OL, LOSC : Bilan des transferts des clubs de la Ligue 1 sur 10 ans

En Ligue 1, le mercato est clairement à deux vitesses, sur la décennie écoulée.

Ces dernières années, les montants dépensés sur le marché des transferts ont explosé et n’ont plus du tout la même portée qu’avant. Ce lundi 7 février, l’Observatoire du football (CIES), groupe de recherche indépendant suisse, a publié, dans sa lettre hebdomadaire 367, le bilan des transferts sur les dix dernières années. OM, PSG, ASSE ou encore OL, quels sont les résultats des clubs français ?

Un bilan financier dans le rouge pour l’OM et le PSG

Il n’y a que 3 clubs qui ont un bilan négatif sur ces 10 dernières années: Paris, Marseille et Nice. La Ligue 1 est loin devant les autres championnats, qui possèdent tous, au minimum, 9 équipes en déficit. A noter que le club de la capitale est le 3e club le plus déficitaire en Europe, à -941 millions d’euros, juste derrière les deux équipes de Manchester. Ces deux dernières sont également les seuls clubs à avoir plus dépensés que le Paris Saint-Germain et ses 1,4 milliard d’euros.

L’ASSE et l’OL parmi les clubs avec les soldes les plus positifs

A l’opposé, c’est le LOSC qui arrive en tête du classement, avec un bilan de 349 millions d’euros sur la dernière décennie. L’AS Saint-Etienne, l’Olympique Lyonnais et Montpellier sont les trois formations à se hisser au-delà des 100 millions de bénéfice. Du côté des recettes, l’AS Monaco et ses 1,1 milliard d’euros arrivent en deuxième position au niveau européen, juste derrière Chelsea.

