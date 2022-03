OM, PSG, ASSE, OL, LOSC: Classement de la L1 vs la dépense des clubs sur le mercato

Au classement de la Ligue 1 rapporté à la dépense sur le marché des transferts, les clubs avec les plus gros moyens sont globalement à leur place, en haut de tableau.

Les clubs les plus riches sont-ils forcément les meilleurs ? Nonobstant la glorieuse incertitude du sport, voilà une grille de lecture qui permet de le confirmer dans les largeurs. En comparant l’investissement des clubs pour se renforcer, cette saison sur le marché des transferts, et le classement sportif en Ligue 1, après vingt-six journées.

PSG, OM, OGCN, ASM ou SRFC sont à leur place, devant

En prenant pour différentiel maximum +/- 2, presque la moitié des équipes du championnat est au ratio. Cela signifie qu’il y a corrélation pour ces clubs là, sachant qu’à part le Racing Strasbourg, quatrième et au-delà de ses objectifs de départ, toutes les équipes de tête sont à leur place, à une ou deux près. Ça vaut bien sûr pour le PSG, premier sur tous les tableaux, ainsi que l’OGCN, l’OM, le Stade Rennais et l’AS Monaco.

Le RCSA et le MHSC performent, le FCGB, l’ASSE, Metz, Lorient et les promus à la traîne

Les Alsaciens revendiquent, avec Montpellier, le ratio le plus avantageux du plateau. Inversement, c’est plus confus en deuxième partie de classement, sur la zone de relégation. Les Girondins de Bordeaux, le FC Metz, le FC Lorient ou l’ESTAC Troyes sont tous dans le rouge, au comparatif du mercato et des résultats sportifs, mais d’abord au classement en Ligue 1, qui les rapproche de l’étage inférieur.

L’ASSE elle aussi est négative, mais plus proche du vert que rarement cette saison, pour une couleur qui colle mieux, au collectif de l’équipe de Pascal Dupraz. Les vingt clubs de l’élite n’auront plus d’occasions de se renforcer, en revanche, tout peut encore se passer à tous les niveaux du haut et du bas du classement, d’ici à la 38e et dernière journée, fixée le samedi 21 mai.

Classement de la Ligue 1 2021-2022 vs la dépense des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 89,5 M€ 1 1 = Nice 55 M€ 2 3 + 1 Marseille 47,7 M€ 3 4 + 1