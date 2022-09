Les gains des clubs français en coupes d’Europe depuis 12 ans

Aucun. trophées, mais de gros gains pour les clubs français sur la scène européenne, depuis 2009.

La motivation est finalement la même pour tous les clubs, seuls les moyens pour y parvenir diffèrent. L’Europe, c’est le Graal des équipes de football, le sommet étant de disputer la Ligue des champions, parce qu’elle est la compétition sportive de clubs la plus puissante et parce qu’elle est, conséquemment, celle qui verse le plus d’argent.

PSG devant l’OL, l’ASM et l’OM sur les gains en coupes d’Europe

Prenez le PSG qui, depuis sa reprise par le fonds QSI, dispute chaque année la C1 ; sur les douze dernières éditions, d’après nos calculs à la rédac de Sportune, le club de la capitale a gagné 672,233 au cumul de toutes ses campagnes (665,976 M€ de la C1 et 6,257 M€ gagnés en C3). C’est un peu plus du double que n’en a remporté l’Olympique Lyonnais qui suit. Un total de treize clubs français se glisse dans le classement ci-dessous, qui englobe tous les bénéfices liés aux coupes d’Europe, depuis la saison 2009-2010 jusqu’à l’exercice 2020-21, au dernier dont on connait officiellement les chiffres.

Le LOSC dans la moyenne, 13 clubs français ont joué l’Europe sur la période

Ensemble, ces treize formations ont remporté 1 811 254 000 euros, soit une moyenne de 139,3 millions d’euros par club, plutôt proche des gains du LOSC sur la période. Sur les 13, un peu plus de la moitié (7) ont disputé une phase finale de Ligue des champions ; l’OGC Nice fut tout proche, en 2017-2018, mais les Aiglons, après avoir sorti l’Ajax en préliminaire, se sont inclinés en barrages face au Napoli.

Détail des gains des clubs français en coupes d’Europe depuis 12 ans (de 2009-2010 à 2020-2021)

PSG = 672,233 M€ (C1 = 665,976 + C3 = 6,257)

OL = 331,871 M€ (292,721 + 39,15)

Monaco = 221,571 M€ (214,857 + 6,714)

OM = 209,902 M€ (148,863 + 61,039)

LOSC = 106,749 M€ (78,118 + 28,631)

Rennes = 68,536 M€ (32,399 + 36,137)

Bordeaux = 61,815 M€ (30,106 + 31,709)

Nice = 43,53 M€ (10,244 + 33,286)

ASSE = 38,793 M€ (C3)

Montpellier = 32,352 M€ (C1)

Auxerre = 13,720 M€ (C1)

Guingamp = 7,727 M€ (C3)

Toulouse = 2,455 M€ (C3)