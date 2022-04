Quelle est l’équipe la plus chère à supporter en Ligue 1 ?

Du simple au PSG, au double à Monaco, ce qu’il en coûte aux supporters de suivre leur équipe toute la saison.

A quel point êtes vous des supporters de votre équipe favorite ? Et comment ce soutien se manifeste-t-il ? De derrière les écrans ? Depuis le stade, à domicile ? Ou mieux encore, en suivant son équipe n’importe où qu’elle aille, sur les pelouses adverses ? En considérant, pour cette dernière hypothèse, que les autorités préfectorales lèvent les interdits, de plus en plus automatiques. Suivre un club de football, toute une saison, à l’extérieur compris, ne revient pas au même coût, pour tous les fans, tel que nous l’avons étudié à Sportune.

Des fans inégaux sur le temps et la dépense

Notre étude, basée sur les vingt clubs de la Ligue 1, cette saison 2021-2022 le montre. C’est paradoxalement pour les supporters du PSG, que l’addition est la moins chère. On dit « paradoxalement », car le Parc des Princes applique la politique tarifaire à la billetterie, la plus chère du plateau. La couverture intégrale de tous les déplacements en L1, représente un total de 471 387 km qui, s’ils sont couverts en voiture, par les itinéraires les plus rapides, se font en 176 jours et coûtent 72 316,89 euros.

RCSA, SRFC, FCGB ou RC Lens sont les plus proches des moyennes

Cela donne une moyenne par club de 23 569 km à remplir (entre celles de Strasbourg et de Rennes), un temps passé sur la route de 220 h et 15 minutes (comme pour les soutiens des Girondins de Bordeaux), et une dépense de 3 615,84 €, proche de celle des Lensois. Pour obtenir ces résultats, nous avons compilés l’ensemble de tous les déplacements, entre les vingt clubs de la Ligue 1, sur le site Mappy, qui donne derrière, l’estimation des kilomètres, du temps de transport et du coût, de l’essence et des péages.

Les supporters du PSG les mieux lotis, inversement à ceux de Monaco et de l’OGCN

Sur ces trois points là, les supporters du Paris Saint-Germain sont les mieux lotis du pays, du fait d’une position géographique centrale. Inversement aux Monégasques et les Niçois, les seuls à dépasser les 30 000 kilomètres et approcher, sinon égaler, les 5 000 euros de frais de voyages. Les soutiens de l’AS Monaco (pour ceux évidemment qui vivent sur le Rocher princier), ont à la fois le plus long déplacement dans la saison (jusqu’à Brest 2 827 km, aller/retour et plus de 25h de voyage) et le plus court, pour se rendre à Nice, distant de 41,5 km. Quant aux Lensois et aux Lillois, c’est eux qui paient le trajet le moins cher (5,4 €), en se déplaçant, les uns chez les autres.

Annexe : Prix le plus bas des billets des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022*

Nice = 4 €

Metz, Brest = 5 €

Troyes = 6 €

Angers = 8 €

Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, Nantes, Lille, Montpellier, Monaco, Reims, Clermont = 10 €

Strasbourg, Rennes, Lorient, Lens = 12 €

Marseille = 15 €

Paris = 21 €

Hors spécificités et autres affiches de gala