OM, PSG, ASSE, OL… Petite 12e journée sur les affluences et statu quo au classement

Le Groupama Stadium a réunit le plus de monde, parmi les clubs qui recevaient, cette 12e journée de Ligue 1.

Cela devient rare pour être souligné, mais la 12e journée de la Ligue 1, saison 2021-2022 n’a donné lieu à aucun changement, au classement des affluences des vingt équipes, que nous suivons, journée après journée, sur Sportune. Quelques places se resserrent, à l’instar de Clermont, qui recolle aux basques de Lorient, après la visite de l’OM, ce dimanche, devant 12 240 spectateurs.

La meilleure affluence pour Clermont avec la visite de l’OM

Ce n’est rien de moins que la meilleure affluence observée au stade Gabriel-Montpied, pour le promu dans l’élite, qui n’a pas encore reçu le Paris Saint-Germain, pour peut-être réunir, encore plus de monde. Cette 12e levée du championnat de France a permis de dépasser les 2,5 millions de spectateurs présents dans les tribunes des vingt stades (2 504 494), depuis l’entame de cette saison. Ce wee-end, ils étaient 200 491, pour suivre les dix rencontres à l’affiche.

Ol et PSG dopent les affluences d’une « petite » journée

A 24 002 supporters, le match entre Strasbourg et Lorient est celui qui s’est le plus approché de la moyenne de la journée. Cela permet au Racing de prendre quelques distances, au classement des affluences, avec l’AS Saint-Etienne, non loin, et de se rapprocher du RC Lens, désormais tout proche. L’OL avec la visite de Lens et le PSG contre le LOSC comptent de solides affluences, et les meilleures de cette 12e journée.

Les affluences de la 12e journée de la Ligue 1

Lyon – Lens = 50 373

Paris – Lille = 47 874

Strasbourg – Lorient = 24 002

Metz – Saint-Etienne = 15 914

Brest – Monaco = 12 463

Clermont – Marseille = 12 240

Montpellier – Nantes = 11 267

Bordeaux – Reims = 11 020

Troyes – Rennes = 8 550

Angers – Nice = 6 788

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 331 968 6 55 328 Paris 284 706 6 47 451 Lyon 264 094 7 37 727 Lille 173 059 5 34 612