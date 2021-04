OM, PSG, ASSE, OL…Que valent les clubs de L1 sur le mercato selon le CIES ?

En moyenne, un collectif de la Ligue 1 vaut 174 millions d’euros, selon l’Observatoire du football.

Dans la dernière ligne droite de la saison 2020-21 qui précède l’ouverture du marché des transferts, le moment est bien choisi pour l’Observatoire du football (CIES), de mesurer la valorisation des collectifs professionnels, du football européen. De surcroît le timing tombe au lendemain de l’annonce sur fond de scission de douze grands clubs européens. Globalement les plus riches et plus chers.

Le collectif du PSG deux fois moins valorisé que celui de City

En France, à l’estimation des collectifs sur le marché des transferts, le PSG ne joue pas exactement dans cette catégorie. Certes, il domine très largement son sujet en France, mais ses trois adversaires qui convoitent comme lui la Ligue des champions, flirtent ou dépassent le milliard d’euros. Manchester City est même le plus cher du foot européen, à 1,299 milliards d’euros. Paris est quinzième, à l’échelle du Vieux Continent.

L’OM dans la moyenne des clubs de la Ligue 1

Loin, très loin même de ces données, les clubs français jouent plus modestement dans une fourchette comprise entre les 603 millions du PSG et les 55 millions d’euros du Nîmes Olympique. En moyenne, selon le CIES, une formation de la Ligue 1 vaut 174 millions, sur le marché. L’OM, septième collectif le plus cher du plateau est celui qui s’en approche le plus, à 155 millions d’euros. C’est bien moins que nos proches voisins, de la Serie A italienne (moyenne à 276 M€), de la Bundesliga allemande et la Liga espagnole (à 282 M€, chacune), et de la riche Premier League anglaise, à 474 millions.

