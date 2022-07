OM, PSG, ASSE, OL… Quels étaient les budgets des clubs de la L1 il y a 10 ans, en 2012-2013

Il y a dix ans, Zlatan Ibrahimovic signait au PSG pour accompagner le nouveau projet du club de la capitale.

Retour dix ans en arrière, à la saison 2012-2013. Laquelle marquait véritablement le début du projet QSI, avec le Paris Saint-Germain, définitivement racheté, quelques mois plus tôt. Soudainement alors, le budget du club francilien a doublé, passant de 150 à 300 millions d’euros. Du jamais vu alors, et le début d’un projet ambitieux, nourrit par des moyens démultipliés pour atteindre le seuil que l’on connait aujourd’hui.

Le 1er budget XXL du budget au double de l’OL, l’OM ou le LOSC

C’est le début de la bascule, ou plutôt de la fracture en Ligue 1, avec le PSG d’un côté et le reste du plateau, de l’autre. Plus modeste, en ce qui le concerne. Car derrière Paris, l’OL engageait sa saison avec des moyens moitié moindres, tandis que l’OM et le LOSC se talonnaient à 100 millions, plus ou moins, de prévisionnel. En 2012-2013, exception faite du PSG, Montpellier tout frais champion de France a vu son budget gonfler de 80%.

Un budget moyen qui a quasiment doublé sur la décennie écoulée

En moyenne, alors les budgets des clubs de la Ligue 1 avoisinait une moyenne légèrement supérieure à 60 millions d’euros, comme justement le budget du Montpellier HSC. Une décennie plus tard, cette moyenne a quasiment doublé.

Les budgets des clubs de Ligue 1, il y a dix ans, en 2012-2013

Club Budget prévisionnel Evolution sur un an 1. Paris Saint-Germain 300M€ + 150M€ 2. Olympique Lyonnais 145M€ – 5M€ 3. Olympique de Marseille 110M€ – 30M€