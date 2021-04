OM, PSG, ASSE, OL… Qui sont les joueurs les plus fidèles de chaque club de L1 ?

Steve Mandanda joue des coudes avec Hilton, pour le titre symbolique de joueur le plus fidèle du championnat.

La fidélité est une valeur en danger, dans le football, menacée par quelques puissants désireux de réformer en profondeur la pratique. Des Loïc Perrin, il n’en reste pas ou plus beaucoup dans le professionnalisme, mais quand même l’étude de l’Observatoire du Football à ce sujet, montre qu’il est encore des joueurs les deux pieds solidement ancrés dans l’histoire de leur club.

Match MHSC – OM avec Hilton et Mandanda au coude à coude

Les plus fidèles sont bien souvent les plus âgés. Il y a une forme logique à cela, avec l’inusable Vitorino Hilton, à Montpellier. Le défenseur de 43 ans a joué 317 matches sous le maillot du MHSC. Ce n’est qu’un de plus, que le gardien Steve Mandanda, dans les buts de l’Olympique de Marseille, qui compte toutefois plus de temps de jeu que le Brésilien.

Jordan Marié le bien nommé milieu du DFCO

En moyenne, la fidélité d’un joueur d’une équipe de la Ligue 1, cette saison 2020-21, est de 190 matches. Non loin du Dijon FCO et de son milieu de terrain, Jordan Marié. Le bien nommé, pour quelqu’un de fidèle. Chez les Verts de l’ASSE, puisque nous évoquions plus haut, la carrière de Perrin, c’est Romain Hamouma qui lui a succédé, comme joueur le plus fidèle, mais l’ailier est en fin de contrat et il pourrait ne pas aller beaucoup plus loin que les 239 matches joués, avec le club stéphanois.

Des anciens au PSG et à l’OL, plus qu’au LOSC ou Monaco

Du côté des prétendants au titre, la stabilité prévaut surtout pour Lyon avec le gardien Anthony Lopes, et le PSG et son milieu italien, Marco Verratti. En revanche, ça bouge plus entre les lignes, du côté du LOSC (Mike Maignan le plus fidèle), et de l’AS Monaco, qui a Djbril Cissé pour « ancien ». Le latéral champion du monde a disputé 107 rencontres avec l’ASM, il n’y a qu’à Lens, avec le portier Jean-Louis Leca, que les stats du plus fidèles sont inférieures.

Les joueurs les plus fidèles par clubs de la Ligue 1