Résultats et classement de la 15e journée de L1 selon les bookmakers

On anticipe la 15e journée de la Ligue 1, par le prisme des bookmakers.

Elle débute ce vendredi soir, par l’opposition de Lens et d’Angers, la 15e journée du championnat de France de Ligue 1, saison 2021-2022. Et elle s’achèvera ce dimanche soir, avec l’affrontement de l’OM et de l’ESTAC Troyes, au Vélodrome. Tout est à faire sur le terrain, mais avant que les acteurs du jeu n’en décident, voilà ce que donneront les 10 rencontres, selon les prévisions des bookmakers.

Six succès dont un à l’extérieur et le reste de nuls

Cinq succès à domicile, un à l’extérieur du PSG, sur la pelouse de l’ASSE et le reste de matchs nuls, d’après les cotes les plus probables du moment, pour chacune des rencontres. Conséquence de ces résultats envisagés, le classement évoluerait quelque peu, si les tendances venaient toutes à se confirmer. Devant, Lens doublerait le Stade Rennais, sur la troisième marche du podium, à la faveur de son succès contre le SCO et d’un nul, dans le derby breton.

Des conséquences au classement, si les tendances sont exactes

En bas, Metz et Saint-Etienne n’évolueraient pas, contrairement à Clermont qui céderait, ici, sa place de barragiste, à l’autre promu Troyes, à raison d’un nul des Auvergnats, dans le cas où elle se conjuguerait à la chute de l’ESTAC, à Marseille.

Les résultats de la 15e journée selon les bookmakers

Lens – Angers = 1-0 (cote moyenne à 5,95)

Lille – Nantes = 1-0 (5,85)

Nice – Metz = 1-0 (6,2)

Saint-Etienne – Paris = 0-2 (7,1)

Bordeaux – Brest = 1-1 (5,85)

Monaco – Strasbourg = 1-0 (6,45)

Reims – Clermont = 1-1 (6,5)

Lorient – Rennes = 1-1 (6,65)

Montpellier – Lyon = 1-1 (7,1)

Marseille – Troyes = 2-0 (6,95)

Classement de la Ligue 1 après la 15e journée selon les bookmakers

1. Paris = 40 points

2. Nice = 29

3. Lens = 27

4. Rennes = 26 (+12)

5. Marseille = 26 (+10)

6. Monaco = 22

7. Angers = 21

8. Montpellier = 20 (0)

9. Lyon = 20 (0)

10. Lille = 20 (-2)

11. Strasbourg = 19

12. Nantes = 18

13. Brest = 16 (-1)

14. Lorient = 16 (-8)

15. Reims = 14 (-3)

16. Bordeaux = 14 (-9)

17. Clermont = 14 (-11)

18. Troyes = 13

19. Saint-Etienne = 12

20. Metz = 9