Taux d’occupation des stades de la Ligue 1, saison 2021-2022

Certains nous l’ont demandé, en complément du classement des affluences que nous suivons, journée après journée de Ligue 1, sur Sportune, voilà donc, le taux d’occupation des stades des clubs du championnat de France élite du football, cette saison 2021-2022. Ils sont clairement inégaux d’un club un autre, avec aux deux extrêmes, un Parc des Princes plein, à chaque occasion où se produit le PSG et inversement, un stade Louis II de l’AS Monaco vide à près des deux tiers. L’Allianz Riviera de Nice également, mais le GYM a disputé trois match à huis clos, qui font baisser sa moyenne. Le RC Lens aussi, à deux reprises, et l’ASSE, une fois.

Le PSG est au maximum de sa capacité d’accueil au Parc des Princes

Plus largement, six clubs comptent moins d’une place sur deux occupées dans leur écrin, depuis l’entame de la Ligue 1. Le FC Nantes, à la Beaujoire est presque à la moitié tout pile. Au total, selon les chiffres de la Ligue de football professionnel (LFP), les vingt stades de la L1 offrent une capacité commerciale de 624 473 places. Soit une moyenne de 31 223 par enceinte, un peu supérieure au Roazhon Park du Stade Rennais et inférieure à La Beaujoire du FC Nantes ou l’Allianz Riviera de l’OGC Nice.

L’OM a la plus forte affluence. L’OL dans la moyenne des taux d’occupation

A un peu plus de 21 000 spectateurs en moyenne, cette saison 2021-2022, selon nos observations à Sportune, le taux d’occupation moyen est de 67,5%, soit autant qu’au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais. Si l’OM domine en nombre de supporters, à 66 226 en moyenne, c’est parce que son Vélodrome est le plus grand du pays, hors stade de France qui n’a pas d’équipe résidente. A 99%, le Paris Saint-Germain est au maximum de sa capacité d’accueil au Parc des Princes. Et le besoin d’accroître le nombre de places se fait plus pressant. Le promu Clermont, dans un Gabriel-Montpied rénové pour l’accession et le RC Strasbourg Alsace, à la Meinau, affichent eux aussi des taux d’occupation supérieurs à 90%.

Club Affluence moyenne Capacité du stade Taux d’occupation Marseille 56 215 66 226 84,9% Paris 47 451 47 929 99% Lyon 37 727 57 206 66% Lille 34 394 49 082 70,1%