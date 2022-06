PSG : Top 10 des clubs où le PSG recrute le plus souvent

Rivaux, certes, mais le PSG et l’OM arrivent à commercer quand cela est nécessaire. La preuve ci-dessous…

Si le PSG s’en est remis à son centre de formation à maintes reprises, il n’empêche que le club parisien n’a cessé de se renforcer sur le marché des transferts. Paris a souvent su dénicher la perle, que ce soit chez son ennemi juré l’OM, ou chez ses autres adversaires de championnat, comme l’ASSE, le LOSC, ou l’ASM. Sur ces 40 dernières saisons, quel est le club chez qui le Paris Saint-Germain a le plus recruté ?

L’OM est l’équipe chez qui le PSG a le plus pioché

Avec le FC Nantes, les Phocéens arrivent en tête de ce top 10. 13 joueurs olympiens, comme canaris, ont pris la direction de la capitale, depuis 1980-1981. Pour Marseille, on peut citer Péguy Luyindula (4 M€) en janvier 2007, ou Stéphane Dalmat (10,75 M€), lors du mercato estival 2000. Côté nantais, Mario Yepes (10 M€) et Sylvain Armand (5 M€) sont tous les deux arrivés à Paris, durant l’été 2004. L’ASM complète ce podium. Les Monégasques ont cédé 11 joueurs au collectif francilien, dont un fameux Kylian Mbappé (145 M€, hors bonus), lors de l’été 2018.

Des légendes du club proviennent du FC Barcelone et l’AC Milan

Si la majorité des équipes de cette liste sont françaises, le PSG a su élargir sa portée à plusieurs occasions. Le Barça et le Milan sont les deux clubs non français à faire une apparition dans ce top 10. Durant ces 40 dernières années, les Parisiens ont recruté à 6 reprises chez ces deux mastodontes du football. En Catalogne, Paris a recruté Neymar (222 M€) en été 2017, explosant le record du montant dépensé pour un joueur, tandis qu’il a arraché Thiago Silva (42 M€), et Zlatan Ibrahimovic (21 M€) durant l’été 2012, aux Rossoneri.

Les 10 clubs où le PSG recrute le plus souvent

Olympique de Marseille = 13 joueurs

FC Nantes = 13 joueurs

AS Monaco = 11 joueurs

AS Saint-Etienne = 9 joueurs

AJ Auxerre = 7 joueurs

OGC Nice = 7 joueurs

FC Barcelone = 6 joueurs

AC Milan = 6 joueurs

Lille OSC = 6 joueurs

AS Cannes = 6 joueurs