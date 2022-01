OM, PSG : Ça coûterait combien de recruter Seko Fofana (RC Lens) ?

En Ligue 1 et au-delà, Seko Fofana a des prétendants pour le recruter.

Ses performances solides les jours de matchs, son physique de décathlonien et son leadership sur le terrain font de Seko Fofana, l’une des valeurs les plus sûres de la Ligue 1, à son poste de sentinelle, au milieu de terrain. Voilà pourquoi tant de clubs s’intéressent au profil du capitaine de RC Lens, dans la liste desquels seraient le PSG et l’OM.

L’OM et le PSG sur le profil du capitaine du RC Lens

Interrogé par Foot Mercato, Antony Mendez, l’agent du joueur évoque les deux équipes : « En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. »

Valorisé plus cher que l’indemnité payée pour le recruter

Arrivé à Lens depuis l’Italie et le club Udinese, en 2020, moyennant une indemnité de 8,5 millions d’euros, Seko Fofana s’est largement bonifié depuis, en une saison et demie, passée chez les Sang et Or. Pour l’Observatoire du football, il vaut sur ce mercato de l’hiver, entre 10 et 15 millions d’euros. Et jusqu’à 18 millions d’euros, du côté de la plateforme Transfermarkt. En revanche, il n’appartient pas, selon KPMG, au 10 joueurs ivoiriens les plus chers du moment, sa cote est donc donnée ici, à moins que les 14 millions du défenseur Eric Bailly.

Seko Fofana sous contrat au RC Lens jusqu’en 2024

Le RC Lens est en ballotage à son avantage, car son joueur est sous contrat jusqu’en juin 2024. Il gagne près de 110 000 euros brut mensuels au Racing, selon les estimations de L’Equipe, des émoluments qui seraient naturellement augmentés, s’il quittait le club pour un plus riche, tel que le Paris Saint-Germain, ou a un degré l’Olympique de Marseille.