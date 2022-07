OM, PSG, City… Qui va gagner la Ligue des champions 2023 selon les bookmakers ?

Le PSG et l’OM la disputeront, l’AS Monaco devra ferrailler par les barrages, pour espérer sa place. La Ligue des champions revient à partir de septembre, mais déjà une majorité des clubs qualifiés est connue. Et les forces en présence également, avec de premières tendances à la victoire, données par les bookmakers de France. Qui pour eux gagner la prochaines C1 2023 ? Eléments de réponse…

City favori devant Liverpool et le PSG. L’OM est plus loin

D’une saison à l’autre les favoris restent sensiblement les mêmes. Surtout pour le numéro, qui est Anglais et qui ne l’a pourtant jamais gagnée jusqu’à présent. Oui mais voilà, chaque année, le Manchester City de Pep Guardiola semble armé pour la remporter et cette fois, peut-être plus encore, avec le renfort offensif du redoutable attaquant norvégien, Erling Haaland. Que les Citizens gagnent la prochaine Ligue des champions vaut une cote moyenne de 4 contre un.

Le Real Madrid seulement outsider à la victoire en Ligue des champions 2023

Le Paris Saint-Germain, aussi, espère à son tour toucher le Graal. Et comme Manchester City, il est un autre favori du moment, coté à 7 contre un, non loin des Reds de Liverpool, finaliste malheureux de la dernière campagne, qui se glisse entre, à 6 contre un. Tenant du titre, le Real Madrid est plus loin à 12, derrière le Bayern Munich, à 8. Côté français, toujours, l’Olympique de Marseille est classé beaucoup plus loin. Même après les outsiders déclarés au titre, la cote de Phocéen dépasse les 150 contre un, dans la même veine que des clubs tels que le Bayer Leverkusen, ou le Sporting CP.