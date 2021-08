OM, PSG, LOSC, ASSE… Le détail des affluences de la 2e journée de Ligue 1

L’Orange Vélodrome a réuni 50 000 spectateurs pour la visite de Bordeaux. C’est, pour l’instant, la meilleure affluence de Ligue 1.

Toujours plus de monde dans les stades. Il est vrai facilité, par le calendrier, puisque trois des quatre clubs ayant les stades à la plus grande capacité commerciale, recevait ce week-end. A eux deux, les matches OM – FCGB et PSG – RCSA cumulent près de 100 000 spectateurs, quand ils étaient un peu plus de 184 000, sur les dix matches de la première journée.

Près de 100 000 spectateurs cumulés entre l’OM et le PSG

C’est aussi que peu à peu, les règles s’assouplissent, pour qui consent au passe sanitaire, obligatoire dans les enceintes. Comme avant, ou presque, pour cette 2e journée, les tribunes ont chanté, dansé, explosé de joie ou de colère… Elles ont été indissociable du spectacle sur le terrain, particulièrement (et logiquement) scrutées. Même sujettes à commentaire pour le public parisien, dans son accueil bien plus chaleureux envers Lionel Messi, que Kylian Mbappé.

Une moyenne à 22 000 spectateurs par match supérieure à la 1re journée

Au total, un peu plus de 220 000 supporters ont poussé les portes des stades, ce week-end. Il n’y a pas de rencontre dans cette moyenne, l’opposition du LOSC et de Nice est dans la tranche du dessus, et le derby breton entre Brest et le Stade Rennais, en deçà. Ce classement des affluences ci-dessous est le premier de la saison 2021-2022, avec un match à la maison, joué par chaque club. Croisons les doigts et tout ce qu’il faut, pour que le contexte ne force pas les autorités gouvernementales, à faire machine arrière, en cours de saison.

Les affluences de la 2e journée de championnat

OM – Girondins de Bordeaux = 50 000

PSG – RC strasbourg = 46 000

RC Lens – AS Saint-Etienne = 35 541

LOSC – 0GC Nice = 30 144

Brest – Rennes = 14 865

FC Lorient – AS Monaco = 12 149

Nantes – Metz = 12 054

Clermont – ESTAC = 11 005

Reims – Montpellier = 8 887

Angers – OL = 6 154

Classement des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 50 000 1 50 000 Paris 46 000 1 46 000 Lens 35 541 1 35 541 Lille 30 144 1 30 144