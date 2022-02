OM, PSG, LOSC, OL au Top 50 affluences du foot européen cette saison 2021-22

Six clubs français appartiennent au top 50 des affluences de la saison 2021-2022, tel que nous l’avons compilé, à Sportune.

C’est un fait assez rare pour le souligner. Depuis le début de la saison, ni le Borussia Dortmund, ni aucun autre club de Bundesliga, arrive au top des meilleures affluences en Europe. Ce sont les équipes de Premier League qui ramènent le plus de spectateurs dans leur stade. Les formations françaises, comme l’OM, le PSG ou encore le LOSC, se placent dans ce top 50 au nombre de 6. L’exercice 2021-2022 a été durement marqué par la crise sanitaire. Des décisions de matchs à huis clos, ou l’instauration de différentes jauges dans les stades, sont venus bouleverser les affluences des clubs du Vieux Continent.

L’OM, première affluence française, suivi du PSG et du LOSC

En plus de réaliser une saison plus que correcte en championnat, avec une 2e position après 25 journées, l’Olympique de Marseille réussit à intégrer le top 10 des clubs, ayant accueilli le plus de supporters dans leur antre. Avec une affluence moyenne de 39 839, son rival parisien accroche la 13e place de ce classement. Lille ainsi que l’OL, le RC Lens et le Stade Rennais parviennent à se faire une place dans cette liste. Pour faire partie de celle-ci, il fallait réceptionner, au minimum, 22 083 personnes par match. Une moyenne qui a permis à la Lazio Rome de finir 50e.

Des mesures différentes selon le pays chamboulent ce top 50

Avec 21 représentants, dont trois équipes de Championship et une de League One, en la présence de Sunderland (26e), le top 50 des affluences européennes, cette saison, est largement dominé par les formations anglaises. Bien que celles-ci aient régulièrement été aux avant-postes ces dernières années, les mastodontes de la Bundesliga et de la Liga nous avaient habitué à occuper les premières places. Malheureusement, cet exercice 2021-2022 est différent des précédents, puisque les ligues d’Espagne, d’Allemagne, mais aussi d’Italie ont dû faire face à des mesures drastiques, les empêchant d’exploiter à 100% les stades sur leur territoire.

Les 50 meilleures affluences du foot européen cette saison 2021-2022

Club Championnat Stade Affluence moyenne 1. Manchester United Premier League Old Trafford 73 020 2. Arsenal Premier League Emirates Stadium 59 616 3. West Ham Premier League London Stadium 57 791 4. Tottenham Premier League Tottenham Hotspur Stadium 54 677 5. Liverpool Premier League Anfield 52 998 6. Manchester City Premier League Etihad Stadium 52 592 7. Newcastle Premier League St James’ Park 51 175 8. Barcelone Liga Camp Nou 48 837 9. Olympique de Marseille Ligue 1 Orange Vélodrome 47 879 10. Atlético de Madrid Liga Wanda Metropolitano 45 263 11. Aston Villa Premier League Villa Park 41 849 12. Ajax Amsterdam Eredivisie Johan Cruijff Arena 41 800 13. Paris Saint-Germain Ligue 1 Parc des Princes 39 839 14. Real Betis Liga Benito Villamarin 39 679 15. Everton Premier League Goodison Park 38 799