OM, PSG, LOSC, OL : Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé après un mois de mercato

Le mercato a débuté depuis un mois en Ligue 1.

Voilà un mois tout pile, ce dimanche 10 juillet, que le mercato de l’été 2022-2023 a officiellement débuté, pour les clubs du football professionnel, en France. Un mois, soit presque la moitié de la fenêtre autorisée, jusqu’au terme du mois d’août prochain. A ce stade, les stratégies diffèrent entre les clubs qui observent, ceux qui cherchent à dégraisser avant d’agir et d’autres qui ont déjà assuré de premières recrues, sinon au moins levé des options d’achats.

205 M€ investis dont la moitié pour le PSG et l’OM

Cumulées, les vingt clubs de la Ligue 1 ont investi presque 205 millions d’euros en indemnités sur les transferts, dont un peu plus de la moitié (124,4 M€), pour les seuls Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille. Cela vaut une moyenne d’un peu plus de 10 millions par équipe, comme la dépense de l’ESTAC Troyes, pour l’ailier brésilien, Savio, et le défenseur colombien, Jackson Porozon.

Cinq clubs à zéro sur les indemnités payées sur les transferts

Un quart des formations de l’élite du football français n’a encore rien dépensé, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne se sont pas renforcé, à l’exemple du Stade Rennais, qui a recruté le gardien l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda, après que ce dernier ait été libéré de ses deux dernières saisons de contrat, par le club phocéen. De surcroît, de nombreuses opérations sont en stand-bye ça et là et d’ici au soir du 31 août, tout peut encore arriver, dans le sens des arrivées bien sûr, mais aussi des départs.

Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé après un mois de mercato

Paris SG = 79,5 M€

Olympique de Marseille = 44,9 M€

RC Lens = 27,8 M€

AS Monaco = 15 M€

ESTAC Troyes = 10 M€

Stade de Reims = 6,1 M€

RC Strasbourg = 4,5 M€

Toulouse FC = 4,5 M€

Olympique Lyonnais = 4,25 M€

Lille LOSC = 2 M€

FC Nantes = 2 M€

OGC Nice = 2 M€

FC Lorient = 1,5 M€

Montpellier HSC = 0,5 M€

Stade Brestois = 0,35 M€

Stade Rennais –

Clermont Foot –

Angers SCO –

AC Ajaccio –

AJ Auxerre –