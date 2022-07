OM, PSG, LOSC, OL: Ce que les clubs de Ligue 1 ont vendu à plus de mi-mercato

Le mercato s’accélère en Ligue 1, mais pas au même rythme partout.

Voilà un mois et demi que le mercato estival a ouvert ses portes. Comme chaque été, certains des meilleurs joueurs quittent la Ligue 1 pour l’étranger, quand d’autres changent de clubs mais restent en France. À ce stade avancé du marché des transferts, plusieurs joueurs, de par leurs ventes, ont permis à leur formation de se renflouer, après un exercice 2021-2022 compliqué sur le plan financier.

280 M€ de ventes dont la moitié pour l’AS Monaco et le LOSC

En cumulées, les 20 clubs de Ligue 1 ont vendu pour 280,7 millions d’euros en indemnités sur les transferts. Plus de la moitié (144 M€) pour deux clubs: l’AS Monaco et le LOSC. Le premier doit beaucoup à la seule vente d’Aurélien Tchouaméni, recruté 80 millions d’euros par le Real Madrid. Il est le joueur le plus cher de la Liga sur ce mercato et la deuxième plus grosse vente de l’histoire de l’ASM, derrière Kylian Mbappé. Quant aux Dogues, ils ont réalisé la deuxième meilleure vente de ce mercato en Ligue 1, avec le transfert de Sven Botman à Newcastle, pour 37 M d’euros.

L’OM et le PSG peinent à dégraisser leurs effectifs

Si deux clubs représentent la moitié de la totalité des cessions, cela signifie que d’autres vendent moins, voire pas du tout. À plus de mi-mercato, six équipes n’ont réalisé aucun revenu lié à la vente de joueurs. Et certaines éprouvent des difficultés à céder des joueurs, bien qu’ils en aient nécessité. C’est le cas des deux plus dépensiers de cette première moitié de mercato, que sont le PSG et l’OM. Le premier pour coller aux règles du fair play financier, l’autre pour d’abord satisfaire la DNCG, les besoins sont les mêmes de rentrer du cash. Il leur reste un peu plus d’un mois, jusqu’au 31 août, pour tout à la fois libérer des salaires et générer des revenus sur les départs.

Ce que les clubs de Ligue 1 ont vendu à plus de mi-mercato

AS Monaco = 95 M€

Lille LOSC = 49 M€

Stade Rennais = 35 M€

RC Lens = 34,9 M€

Clermont Foot = 19 M€

Angers SCO = 18 M€

Paris SG = 11,3 M€

ESTAC Troyes = 10 M€

Olympique Lyonnais = 2,5 M€

Stade de Reims = 2 M€

Olympique de Marseille = 1,5 M€

RC Strasbourg = 1 M€

FC Lorient = 1 M€

Montpellier HSC = 500 000€

AC Ajaccio –

AJ Auxerre –

Stade Brestois –

OGC Nice –

FC Nantes –

Toulouse FC –