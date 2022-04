OM, PSG, LOSC, OL… Ce que les clubs français ont gagné des coupes d’Europe cette saison

Tous les clubs français n’ont pas encore achevé leur parcours européen, mais l’heure est déjà aux premiers comptes.

Ils étaient six au départ, il n’en reste plus qu’un seul, à l’amorce du dernier carré des trois coupes européennes, cette saison 2021-2022, pour les clubs de football. L’Olympique de Marseille est le dernier représentant, engagé dans la nouvelle Ligue Europa Conférence, après être passé par son aîné, la Ligue europa. D’une compétition à une autre, les primes distribuées par l’UEFA, ne sont pas exactement les mêmes.

Le PSG a gagné près du double du LOSC malgré les parcours similaires

Et même au sein d’un même tournoi, des disparités émergent. A l’exemple du classement au coefficient introduit en 2018, qui récompense les clubs selon leur parcours sur une décennie. A ce jeu là, le PSG n’a pas de pareil en France, c’est ce qui explique pour grande partie l’écart du simple au doubles des revenus promis aux Parisiens comparés à ceux des Lillois, pourtant éliminés au même stade, des huitièmes de finale. Les chiffres que nous vous résumons ci-dessous, additionnent la prime commune à toutes les équipes selon la coupe disputée, les bonus à la performance, et le classement au coefficient. N’est pas pris en compte, le marketpool (droits de la télé), même si l’on sait qu’il devrait rapporter 28 M€ à Paris et près de 31 M€ au LOSC, en tant que champion de France.

L’OM est le dernier club à pouvoir gonfler son prize money final

Ailleurs, dans les autres coupes, l’AS Monaco devance l’Olympique Lyonnais, car le club princier a disputé un tour préliminaire, qualificatif à la grande C1, avant d’être reversé en Ligue Europa. Quant à l’OM, sa campagne européenne a débuté en C3, pour se poursuivre jusqu’en Ligue Europa Conférence, que le Stade Rennais disputait également. Les Bretons ont perdu en huitièmes de finale, laissant seul les Marseillais, rejoindre les quarts, puis désormais les demis. Les hommes de Jorge Sampaoli sont donc les seuls à pouvoir encore gonfler le total des primes. S’ils se hissent en finale, ils recevront 3 millions de plus, et encore 2, s’ils vont au bout du tournoi.

Ce que les clubs français ont gagné des coupes d’Europe cette saison (hors droits télé)

Paris SG = 65,7 M€

Lille LOSC = 38,4 M€

AS Monaco = 16,4 M€

Olympique Lyonnais = 15 M€

Olympique de Marseille = 12,2 M€

Stade Rennais = 7,9 M€