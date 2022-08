OM, PSG, LOSC, OL: Combien d’abonnés ont les clubs de la Ligue 1 2022-2023 ?

Les abonnements en Ligue 1 ont rarement été aussi convoités que cette saison 2022-2023.

N’en doutez pas, et les chiffres ci-dessous l’attestent largement, les amateurs de la Ligue 1 française ont des fourmis dans les jambes. La preuve étant le nombre d’abonnements vendus par les clubs. Où ils sont publiquement exprimés, ils sont pour majorité records, sinon au maximum des jauges pour les équipes qui en fixent ; le PSG ou le RC Strasbourg notamment, du fait de la capacité restreinte de leurs stades, qu’ils occupent à plein.

OM, FCN, TFC, OGCN ou ACA sur des bases records. Le PSG et le RCSA sont à plein

De records sinon, il en est question chez deux promus que sont le Toulouse FC et l’AC Ajaccio, ainsi qu’à l’OGC Nice ou au FC Nantes. Quant à l’Olympique de Marseille, il était proche du sien avant que n’arrive Alexis Sanchez. Nul doute que le seuil des 44 415, si cela n’a déjà été fait, au moment pour nous d’écrire ces lignes, sera in fine, largement avalé.

Cinq clubs a plus de 20 000 encartés. Et la possibilité de plus

Au moins cinq clubs atteignent ou dépassent le seuil des 20 000 encartés, le RC Strasbourg y est proche et comme le club alsacien, le Stade Rennais aussi, veille au nombre cette saison 2022-2023, pour pouvoir vendre plus de billets à l’unité, plus rentables économiquement, quand le taux d’occupation dépasse les 90%. C’est également pour ces formations, un moyen de permettre à des spectateurs moins réguliers, parce que parfois situés loin géographiquement, de pouvoir venir dans les tribunes des écrins de la Ligue 1. En matière d’abonnements, chaque club a sa propre politique, sa grille tarifaire et sa période pour les vendre ; certains ont déjà clos la campagne, d’autres la poursuivront encore quelques jours, sinon semaines.

Combien les clubs de la Ligue 1 2022-2023 comptent d’abonnés ?

OM = + 44 000

PSG = 35 000

RC Lens = + 28 000

LOSC = + 22 000

OL = + 20 000

Strasbourg = 19 000

Stade Rennais = NC 17 000

OGCN = + 14 000

Nantes = + 13 000

TFC = 12 750

AJ Auxerre = + 9 000

Stade Brestois = + 7 000

Clermont = + 7 000

MHSC = + 6 000

AC Ajaccio = + 5 000

SCO = NC

Monaco = NC

FC Lorient = NC (10 000)

ESTAC = NC

Stade de Reims = NC