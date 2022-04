OM, PSG, LOSC, OL : Les 11 gardiens les mieux payés de la Ligue 1 en 2022

Qui sont les gardiens de but les mieux payés de la Ligue 1 ?

Qu’un seul et même club glisse deux de ses gardiens de but, dans le top 11 des mieux payés, est chose déjà rare. Mais deux ? Si ce n’est pas inédit, ça ne doit pas être arrivé souvent. C’est pourtant le cas, à la fois du PSG et de l’OM, cette saison 2021-2022. Et encore, eut-il fallu que Paris prête deux de ses portiers, sans quoi, Sergio Rico et Alphonse Areola, sortiraient Matz Sels et Ivo Grbic, du classement.

Deux gardiens du PSG et de l’OM dans les 11

Lequel distingue donc des joueurs de huit clubs différents ; l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, le RC Strasbourg et le LOSC, en plus des deux cités plus haut. Ensemble ils pèsent 3 789 000 euros brut mensuels en salaires estimés, or bonus additionnels de chacun. Cela vaut une moyenne de 344 445 euros par joueur, non loin de ce que verse l’Olympique Lyonnais, à Anthony Lopes, pour l’un des rares portiers du championnat de France, en poste, formé par son club.

Navas gagne plus en un mois que Grbic en une saison au LOSC

Aux extrêmes, le Paris Saint-Germain domine largement, avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ; le premier nommé gagnant plus tous les mois, que le Croate du LOSC, Ivo Grbic (onzième de ce classement), sur une saison complète.

Les 10 des gardiens les mieux payés de la Ligue 1 en 2022

1. Keylor Navas (PSG) = 1 000 000 €/mois

2. Gianluigi Donnarumma (PSG) = 916 000 €/mois

3. Alexander Nübel (AS Monaco) = 400 000 €/mois

4. Anthony Lopes (OL) = 320 000 €/mois

5. Pau Lopez (OM) = 270 000 €/mois

6. Steve Mandanda (OM) = 260 000 €/mois

7. Benoît Costil (Girondins de Bordeaux) = 200 000 €/mois

8. Alban Lafont (FC Nantes) = 140 000 €/mois

9. Matz Sels (RC Strasbourg) = 100 000 €/mois

10. Walter Benitez (OGCN) = 100 000 €/mois

11. Ivo Grbic (LOSC) = 83 000 €/mois