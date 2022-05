OM, PSG, LOSC, OL…Les meilleures et pires affluences de la Ligue 1 en 2021-2022

C’est à l’Orange Vélodrome que se sont disputées les rencontres avec le plus grand nombre de spectateurs. C’est aussi que l’écrin phocéen est le plus grand en Ligue 1.

La 38e journée vient clore cette saison 2021-2022, où plus de 7,6 millions de personnes se sont déplacées dans les stades de Ligue 1. Cela correspond à plus de 20 000 spectateurs par match en moyenne, une belle performance au vu des nombreux huis clos (11 au total) et de la mise en place des jauges, en début d’année 2022. Si l’OM truste les premières places des meilleures affluences de l’exercice actuel, c’est parce que son stade a la plus grande capacité du pays. Sans quoi, le PSG probablement, l’OL et le LOSC à un degré moindre, lui ferait plus d’ombre, au classement des affluences. Tandis qu’à l’opposé, l’AS Monaco est le club le moins soutenu.

L’OM au top, le PSG, l’OL et le LOSC derrière

Le Vélodrome est donc le plus grand écrin du football français, avec ses 66 226 places en tribunes. C’est plus de 9 000 de plus que la capacité du Groupama Stadium de Lyon, qui suit et quasiment 20 000 de plus, qu’au Parc des Princes, du PSG. Paris est justement le club à l’origine, de l’affiche la plus suivie de la saison, que fut le Clasico à Marseille, suivi par 65 121 personnes. En revanche, le retour à Paris n’a attiré « que » 46 000 supporters, quand d’autres équipes en visite ont fait mieux. Néanmoins, les Parisiens ont le taux de remplissage le plus important de Ligue 1 (95,9% hors jauge).

L’ASM s’accapare de 9 des 10 pires affluences

De l’autre côté du spectre, Monaco s’adjuge une grande majorité, des plus mauvaises performances de la saison. Cette liste ne tient pas compte des matchs sous jauge ou à huis-clos. Le club monégasque, dont l’affluence moyenne flirte avec les 6 000, enregistre six rencontres, à moins de 4 000, dans son enceinte, Louis II. Hors ASM, un seul autre match a fait moins que ce seuil, celui du SCO Angers, opposé FC Metz, lors de la 9e journée. Il y avait 3 989 supporters, à Raymond-Koppa. Pas beaucoup plus qu’à l’occasion de Monaco – Strasbourg qui, avec 3 478 personnes dans les gradins, est l’affiche la moins suivie de la saison, désormais achevée.

Les 10 meilleures affluences de la saison

Marseille – Paris = 65 121 Marseille – Lyon = 64 784 Marseille – Nice = 64 722 Marseille – Strasbourg = 63 873 Marseille – Metz = 61 539 Marseille – Angers = 60 000 Marseille – Lorient = 57 349 Marseille – Monaco = 56 510 Marseille – Reims = 55 908 Marseille – Nantes = 55 890

Les 10 meilleures affluences de la saison (hors OM)

Lyon – Nantes = 54 404 Lyon – Monaco = 50 585 Lille – Paris = 48 437 Lille – Lens = 48 168 Paris – Lille = 47 874 Paris – Nantes = 47 777 Paris – Angers = 47 646 Paris – Lyon = 47 611 Paris – Nice = 47 502 Paris – Montpellier = 47 408

Les 10 pires affluences de la saison (hors jauge)