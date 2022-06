OM, PSG, LOSC… Où va jouer Nicolas Pépé selon les bookmakers ?

Les bookmakers anglais n’excluent pas un retour de Nicolas Pépé en Ligue 1.

Le mercato s’étant ouvert depuis quelques jours, les équipes telles que l’OM, le PSG ou encore le LOSC sont à la recherche de joueurs capables de venir renforcer leur effectif. Parmi les footballeurs dont le nom revient souvent dans les rumeurs de transfert, il y a notamment Nicolas Pépé. L’ailier droit a traversé une saison 2021-2022 compliqué du côté d’Arsenal, et un départ cet été pourrait être à l’ordre du jour. Les bookmakers nous donnent des éléments de réponse sur la future destination de l’international ivoirien.

Le PSG en pole pour Nicolas Pépé, l’OM et le LOSC en outsiders

Le joueur possède encore deux années de contrat avec les Gunners, il est donc possible qu’il reste à Londres pour les prochaines saisons. Cependant, s’il était amené à partir, un retour en France ne serait pas à écarter. Les démentis de ses représentants n’empêchent pas la piste menant à Paris d’être la plus chaude du moment. L’option marseillaise, tout comme celle d’un retour à l’envoyeur, du côté de Lille, où il a évolué entre 2017 et 2019, est une issue plausible pour les bookmakers britanniques.

Notre joueur Nicolas Pépé n’a jamais été proposé au Paris Saint Germain. — LF360 (@LF3601) May 27, 2022

L’ailier de 27 ans pourrait rester en Premier League en 2022-2023

Toutefois, Nicolas Pépé pourrait ne pas avoir à traverser la Manche pour changer de situation sportive. Leicester, et surtout Newcastle, semblent être des destinations de choix pour le numéro 19 d’Arsenal. Cependant, il ne disputerait aucune compétition européenne s’il venait à rejoindre l’une de ces deux formations. Barré en club par des jeunes pousses aux dents longues (notamment Bukayo Saka), l’Ivoirien pourrait donc avoir à faire un choix, cet été, qui dictera le restant de sa carrière.

Les cotes des clubs susceptibles d’accueillir Nicolas Pépé

PSG = 2,75

Newcastle = 7

LOSC = 8

Dortmund = 10

OM = 10

Leicester = 16