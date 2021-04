OM, PSG, LOSC… Tout ce que les clubs français ont gagné de l’Europe cette saison

Plus de 150 millions gagnés par les équipes françaises sur la scène européenne.

Tout est encore possible pour le PSG. Tout, comprendre de gagner une coupe d’Europe, au bout de cette saison 2020-21. Et tant qu’à faire, la plus prestigieuse ; la Ligue des champions. Les autres engagés – l’OM, le LOSC, le Stade Rennais, l’OGC Nice -, diversement en C1 ou en Ligue Europa, ont en revanche déjà chuté, à des tours différents dans la compétition. Quant au Stade de Reims, il n’a pas franchi le tour préliminaire ouvrant les portes à la phase finale de la C3.

Ça se poursuit pour le PSG, l’OM, le Stade Rennais ou le LOSC sont tombés

Au total, alors que les demi-finales se profilent de part et d’autre, les clubs de l’Hexagone ont gagné plus de 150 millions d’euros, pour équivalence aux primes à la performance sur le rectangle vert, ainsi qu’au classement au coefficient, dans chaque compétition. Moins la décote envisagée par l’UEFA, en la circonstance de la Covid. Le PSG absorbe à lui seul, la moitié de ce total, cela revient sinon à une moyenne de 25,25 millions par club, entre les recettes de l’OM et du Stade Rennais.

Plus de 150 millions cumulés par les (presque) 6 clubs français engagés

Les sommes détaillées ci-dessous seront complétées, en fin d’édition, par les revenus de l’audiovisuel. Avec un club en moins qualifié en phase finale de la Ligue Europa, le gâteau sera plus gros à partager pour le LOSC et l’OGC Nice. Idem pour le Paris Saint-Germain qui est le seul des trois clubs tricolores engagés en C1, à avoir validé son billet pour le tour à éliminations directes.

Ce que les clubs français ont gagné des Coupes européennes cette saison 2020-21*

1. PSG = 86 697 368 €

2. OM = 31 482 842 €

3. Stade Rennais = 20 582 000 €

4. LOSC = 7 778 483 €

5. OGC Nice = 4 460 454 €

6. Stade de Reims = 540 000 €

*Hors décote finale de l’UEFA