OM – PSG : Mediaset s’offre le Clasico

Le Clasico entre l’OM et le PSG sera diffusé sur une chaîne généraliste, en Espagne.

Le Clasico OM – PSG trouvera écho en Espagne. Le groupe audiovisuel Mediaset vient en effet d’obtenir les droits de diffusion de cinq rencontres du Paris Saint-Germain, dont la première sera dimanche 24 octobre prochain, à l’occasion du choc entre l’Olympique de Marseille, et le Paris Saint-Germain, comptant pour la fin de la 11e journée de Ligue 1.

OM – PSG sera diffusé sur la Cuatro en Espagne

Mediaset glissera le match dans la grille des programmes de la Cuatro et le rendra accessible sur ses plateformes web. Le groupe de la télé espagnole a obtenu les droits de Kosmos, à la propriété notamment, du footballeur du Barça, Gérard Piqué. Seule l’opposition du Paris SG à Marseille est pour l’heure connue. Pas encore les quatre affiches restantes.

Mediaset s’offre quatre affiches du Paris Saint-Germain

Mediaset a déjà négocié avec Kosmos, cette saison, pour proposer le match PSG – Reims, en septembre, qui fut le premier de Messi, sous ses nouvelles couleurs. Les droits des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2 sont, pour l’Espagne, à la propriété de Kosmos et Enjoy Televisión. Le montant de l’acquisition n’est pas connu, selon 2playbook, il était précédemment de 2,5 millions d’euros par an, du temps de la Movistar.