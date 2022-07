OM, PSG, MU, Atlético: Où va jouer Cristiano Ronaldo selon les bookmakers ?

Où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Les bookmakers anglais s’interrogent sur son futur.

L’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United est en suspens. Désireux de jouer la prochaine Ligue des Champions, le portugais souhaite quitter les Red Devils, un an seulement après son retour, pour marquer, encore un peu plus, l’histoire de la C1. Dans ce contexte, les rumeurs de transfert au sujet du quintuple Ballon d’or sont nombreuses: à Chelsea, puis au Bayern Munich, ainsi qu’à l’Atlético de Madrid. Et depuis plusieurs heures, les supporters de l’OM inondent Twitter avec le #RonaldOM, pour ainsi, attirer la star portugaise du coté du Vélodrome.

L’OM n’est même pas cité chez les bookmakers anglais, le PSG si.

Si les supporters marseillais espèrent de tout coeur séduire Cristiano Ronaldo, de venir sur la Canebière, les bookmakers anglais n’envisagent pas cette option. L’Olympique de Marseille n’est même pas cité en outsider, moins encore en favori sur cette opération. Selon les bookmakers, il est même plus probable que le Lusitanien retourne à Madère, son île natale, pour jouer au Nacional Madeira ou au Maritimo Funchal (à la cote de 81). A moins qu’il ne rejoigne le PSG, cela paie 20 fois la mise initiale.

Parti pour rester à MU, ou rejoindre l’Atlético

Sinon, Cristiano Ronaldo restera à Manchester United, l’issue la plus probable (coté à 1,50). Il pourrait, toutefois, revenir à Madrid mais sous les couleurs rouge et blanc de l’Atlético, avec une cote donnée à 4 contre un. Viennent ensuite le Bayern (coté à 7), le Sporting Lisbonne (coté à 10) et Chelsea (coté à 17), parmi les destinations les plus probables pour le portugais.