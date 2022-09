OM, PSG, OL, ASM: Effectifs les plus chers, combien ont-ils coûté aux clubs de la Ligue 1 ?

Les collectifs de la Ligue 1 n’ont pas été tous aussi chers à composer.

Le marché des transferts s’est achevé en France et dans les grands championnats européens, au premier jour de ce mois de septembre. Les collectifs sont complets jusqu’à la prochaine fenêtre, en janvier. Présentement, qu’ont-ils coûté aux clubs de la Ligue 1 pour les composer ? L’Observatoire du football (CIES), se penche sur le sujet dans sa lettre hebdomadaire.

Le PSG a investi le tiers de la Ligue 1, l’OL dans la moyenne

En France, les vingt clubs de la Ligue 1 ont investi un peu plus de 2,2 milliards d’euros en indemnités sèches pour dresser leurs effectifs, hors bonus complémentaires. Soit une moyenne proche de 110 millions d’euros, comme l’investissement, de l’Olympique Lyonnais. Sur cet ensemble, le Paris Saint-Germain en vaut le tiers à lui seul ; le groupe que dirige Christophe Galtier a été recruté pour un total 876 millions d’euros et jusqu’à près de 100 millions de plus, avec les bonus (961 M€).

L’OM un gros mercato mais pas le plus dépensier

Si l’OM, de son côté, a joué un premier rôle en France, sur ce marché de l’été, il n’est pas celui qui a le plus dépensé pour son collectif. Le Centre international d’étude du sport classe l’AS Monaco (332 M€ avec bonus) et l’OGC Nice (235 M€ avec bonus), devant le club phocéen (212 M€). En toute logique, les promus aux moyens plus limitées, occupent la fin du classement, avec le Clermont Foot, entre le TFC et l’AJA. Moins investir ne veut pas dire mois réussir, même si l’on sait à quel point la performance sportive est liée à celle du porte-monnaie. Verdict dans dix mois, à ce sujet…

Ce que les clubs ont investi pour dresser leurs effectifs