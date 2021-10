OM, PSG, OL, ASSE : Meilleure journée de L1 de la saison sur les affluences

C’était, pour l’OM, la meilleure affluence de la saison, avec la visite de Lorient, ce dimanche.

Bien aidé en cela, il est vrai, par le calendrier prévoyant des matches à domicile, pour l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, soit les trois clubs possédant les plus grandes enceintes, la 10e journée de Ligue 1 a battu son record depuis l’entame de la saison 2021-2022, sur le nombre de spectateurs cumulés.

L’OM, l’OL et le PSG dominent la journée, RCSA – ASSE dans la moyenne

Ils étaient 277 769, pour une moyenne proche du choc entre le RC Strasbourg et l’AS Saint-Etienne, à la Meinau. Ces affluences induisent des conséquences au classement que nous menons, journée après journée, à Sportune. Si l’OM reste en tête et renforce son leadership avec 57 349 pour la visite de Lorient et un dernier hommage au « Boss », Bernard Tapie, Paris conserve sa deuxième place, en voyant toutefois l’OL recoller après son match à plus de 50 000 visiteurs, ce samedi soir face à Monaco (succès 2-0).

La journée la plus prolifique de la saison et les 2M de spectateurs franchis

Pour autre changement du week-end, le Stade Brestois, avec moins de 10 000 spectateurs pour la venue de Reims, perd une place au classement des affluences, en passant de la douzième à à la treizième place, au détriment… du Stade de Reims. Depuis le début de la saison, 2 046 223 spectateurs ont poussé les portes des stades de la Ligue 1. Sur un total de 99 matchs (moins OGCN – OM) qui se jouera néanmoins à huis clos, 20 668 supporters sont venus aux stades, depuis la rentrée.

Les affluences de la 10e journée de Ligue 1

Marseille – Lorient = 57 349

Lyon – Monaco = 50 585

Paris – Angers = 47 646

Bordeaux – Nantes = 39 510

Strasbourg – Saint-Etienne = 25 371

Metz – Rennes = 15 679

Montpellier – Lens = 12 474

Clermont – Lille = 11 537

Brest – Reims = 9 693

Troyes – Nice = 7 925

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 266 847 5 53 369 Paris 236 832 5 47 366 Lyon 213 721 6 35 620 Lille 136 446 4 34 112