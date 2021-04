Un peu plus désormais, au lendemain de l’extension de son contrat avec le PSG, jusqu’en 2024, Keylor Navas domine les autres gardiens de la Ligue 1 2020-21, sur la grille des salaires. Le portier costaricien a gardé les conditions déjà siennes, à savoir une rémunération proche du million d’euros brut mensuels.

C’est-à-dire que Navas gagne tous les mois, l’équivalent d’un an environ de salaire, d’Alban Lafont à la Fiorentina, que le FC Nantes prend à sa charge depuis le début de son prêt de deux ans. L’ex-du TFC est le dixième gardien de but le mieux payé du plateau des équipes de la Ligue 1.

Je remercie Dieu pour pouvoir vous annoncer aujourd’hui que je continuerai à Paris jusqu’en 2024.

Je suis très fier de continuer dans ce grand club et très reconnaissant aux managers, entraîneurs, coéquipiers et, surtout, aux fans pour leur confiance et leur support

ALLEZ PARIS! pic.twitter.com/lpejSbMAKC

— Keylor Navas (@NavasKeylor) April 26, 2021