OM, PSG, OL, LOSC, ASM: La Ligue 1 classée selon le nombre de recrues par club

Le mercato va entrer dans sa dernière ligne droite, en Ligue 1.

Dans deux semaines, le 1er septembre prochain, se fermeront les portes du mercato estival 2022 en Ligue 1. Il reste donc peu de temps aux 20 clubs du championnat de France pour dégraisser, acheter et compléter leurs effectifs, pour affronter une saison à rallonge, entrecoupée d’une Coupe du Monde inédite au Qatar. À ce stade, l’OM réalise déjà le mercato le plus cher de son histoire avec une flopée de nouveaux joueurs, tandis que le PSG, l’OL et l’ASM ont ciblé leur recrutement. Le LOSC, qui a le mieux vendu cet été (100 M€ de cessions), s’est renforcé avec 8 recrues, dont la dernière en date est le jeune ailier de Sochaux Alan Virginius (19 ans).

L’OM et le LOSC dans le top 5, l’OL, l’ASM et le PSG moins actifs

À noter que ce classement ne prend pas en compte les options d’achat ayant été levées cet été. Comprenez que les joueurs définitivement transférés comme Nuno Mendes (PSG), Guendouzi et Milik (OM), ou encore Bulka (OGCN), ne comptent pas, ici, comme des recrues. Il en va de même de même pour ceux qui ont été achetés puis prêtés dans la foulée, comme le jeune brésilien Sávio, envoyé au PSV Eindhoven par l’ESTAC. En tête de ce classement selon le nombre de recrues, Angers a accueilli 11 nouveaux visages à l’intersaison. Les Noirs et blancs sont suivis par le promu Auxerre et l’OM, qui ont enregistré 10 arrivées. Son rival lyonnais a préféré s’appuyer sur son académie, mais a tout de même vu ses anciens Lacazette et Tolisso revenir libres dans le Rhône. Tout comme l’OL, l’AS Monaco a attiré 5 nouveaux éléments, dont l’ex-joueur de Liverpool Minamino, contre 15 M€. Le PSG est l’un des clubs qui a le moins recruté cet été, avec 4 renforts: les Portugais Vitinha et Renato Sanches, ainsi que les Français Mukiele et Ekitiké.

Classement de Ligue 1 selon le nombre de recrues par club*

Angers SCO = 11 recrues

AJ Auxerre = 10

OM = 10

Clermont Foot 63 = 9

LOSC = 8

OGC Nice = 6

RC Lens = 6

AS Monaco = 5

OL = 5

MHSC = 5

Stade Brestois 29 = 5

FC Lorient = 5

ESTAC Troyes = 5

AC Ajaccio = 5

PSG = 4

Stade Rennais = 4

Stade de Reims = 4

Toulouse FC = 4

RC Strasbourg = 3

FC Nantes = 3

* Au 18 août 2022