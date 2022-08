OM, PSG, OL, LOSC, ASM: Tous les budgets de la Ligue 1 saison 2022-2023

Une nouvelle saison débute en Ligue 1 avec des budgets inégaux entre chaque club en lice.

Toujours plus riche au global, nôtre championnat de France de Ligue 1. En dépit des difficultés, nées de la période Covid, avec ses effets sur les recettes au stade et des droits de la télé, la reprise a été amorcée et l’horizon s’est éclairci, avec le dénouement du dossier de la régie commerciale. Ce 1er août, les clubs de l’élite vont recevoir les premiers deniers promis de CVC, autant chacun quoique a part ne sera pas identique à tous dans le futur (Le PSG recevra 200 M€ étalés jusqu’en 2024 ou 80 M€ à l’OM et l’OL…).

Le PSG a minima au triple de l’OM, de l’OL ou de l’ASM

Au carrefour des ambitions de chacun, le classement des budgets des clubs de la Ligue 1, saison 2022-2023, en dit long. Que, par exemple, le PSG cette saison encore, semble intouchable. Et son budget, record et ici estimé à près de 750 millions d’euros, compte tenu du train de vie croissant du champion en titre, est a minima le triple de ses concurrents, que sont l’OM, l’OL et l’AS Monaco pour plus proches sur ce critère. Il est aussi plus de trente fois supérieur à celui du promu corse, l’AC Ajaccio. Lequel revendique les moyens les plus modestes du plateau.

Un budget moyen en Ligue 1 qui dépasse les 100 M€

Cela pourrait être, pour l’ACA, annonciateur de galères à venir, c’est souvent le cas des promus et/ou des budgets les plus étriqués. Souvent, mais pas automatique, la preuve étant que la saison dernière, Clermont, l’ESTAC et Angers étaient donnés pour « moins riches », sur la ligne de départ, mais tous trois ont pourtant décroché le maintien. En moyenne, le budget d’un club de la Ligue 1 2022-2023 demeure proche quoiqu’en hausse, de ce qu’il était au précédent exercice, compris entre 115 et 125 millions d’euros, comme l’équivalence proche que l’on pourrait faire du LOSC ou de l’OGCN, à la lecture des comptes des dernières saisons. Les budgets des formations de l’élite sont à lire, en page deux de ce dossier.

Les budgets des clubs de Ligue 1 cette saison 2022-2023

Club Budget 2022-2023 Paris SG 700 M€ Olympique Lyonnais 250 M€ Olympique de Marseille 250 M€ AS Monaco 240 M€