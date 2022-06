OM, PSG, OL, LOSC… Classement final de la saison prochaine de L1 selon les bookmakers

Coup d’oeil sur les forces en présence de la prochaine saison de la Ligue 1, tel que l’envisagent les bookmakers de France.

Le football un éternel recommencement ? Sur le fond, en effet, puisqu’une saison sportive vient tout juste de s’achever que déjà se prépare et s’anticipe la suivante, pour tous les acteurs. Sur la forme, également, puisque les années passent en Ligue 1 et depuis que QSI est à la tête du club, le PSG est chaque année le favori à la victoire finale. Cet exercice 2022-2023 n’y fait pas exception, chez les bookmakers.

Le PSG largement favori, match à 3 entre l’OM, l’OL et l’ASM

A la question, quelle équipe sera la prochaine championne de France, le collectif parisien est aisément le premier à sa propre succession. A une cote quasi nulle de 1,1 contre un, c’est dire si l’affaire est déjà entendue, chez les opérateurs de France. Plus intéressante est donc ici, la suite de la lecture du classement tel qu’il est envisagé ce jour, avant même l’ouverture du mercato estival pour chambouler les tendances.

Les promus déjà menacés ? Quatre équipes descendront en Ligue 2

Derrière Paris, le match se joue à trois, entre l’OM, l’OL et l’AS Monaco, pour le podium final. Tandis qu’à l’opposé du tableau, les promus Ajaccio et Auxerre sont les moins bien cotés, alors qu’une chance est donnée au Toulouse Football Club de se maintenir, d’après les prédictions. Le championnat de France de Ligue 1, saison 2022-2023, débutera le week-end du 6 et 7 août et se conclura presque un an plus tard, le 4 juin 2023. Avec le passage à 18 équipes au prochain exercice, il y aura quatre club relégués.

Qui sera champion de France 2022-23 de Ligue 1 selon les bookmakers

1. Paris Saint-Germain = cote à 1,1

2. Olympique Marseille = 8

3. Olympique Lyonnais = 12

4. AS Monaco = 14

5. Stade Rennais = 38

6. OGC Nice = 44

7. Lille LOSC = 75

8=. RC Lens = 320

8=. RC Strasbourg = 320

10. FC Nantes = 435

11. Montpellier HSC = 675

12=. Angers SCO = 750

12=. Stade Brestois = 750

12=. Stade Reims = 750

15. Toulouse FC = 800

16=. FC Lorient = 875

16=. Clermont Foot = 875

18. Estac Troyes = 900

19=. AC Ajaccio = 950

20=. AJ Auxerre = 950