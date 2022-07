OM, PSG, OL, LOSC: Domicile, extérieur, third, les maillots de la Ligue 1 2022-2023

A quelques jours de la rentrée, découvrez tous les maillots de la Ligue 1 dévoilés.

A quelques jours de la rentrée en Ligue 1, fixée au soir du vendredi 5 août (avec le match OL – Ajaccio), tous les clubs de la saison 2022-2023 ont dévoilé au moins un, sinon plusieurs des maillots qu’ils porteront sur le rectangle vert. Tous ? Non, car un « village d’Armorique » fait de la résistance… Ou exprimé plus clairement, le Stade Brestois et son équipementier Adidas, font durer le suspense.

Le Stade Brestois ménage le suspense

Pour tous les autres, voilà en images, dans la galerie ci-dessus, les tendances de la nouvelle collection. Avec des pièces généralement fidèles aux couleurs et codes de chaque équipe, sur les tuniques à domicile, quand les versions extérieurs ou third autorisent plus de fantaisie. Parfois trop, aux yeux de certains. Pas facile de satisfaire tout le monde et c’est chaque saison la même chose.

FC Lorient, MHSC ou OL au top, l’OM et l’ESTAC plus décevants

Pour nos coup de coeur du moment, à la rédac de Sportune, nous retenons le domicile du FC Lorient, celui de Montpellier, également, ou le « away » rouge « tâché » de bleu qu’Adidas a produit en fil rouge unissant le club à ses supporters. Certains modèles, plus simplistes, comme l’OM ou l’ESTAC à domicile, ont en revanche moins d’intérêt. A vous d’en juger, par les images ci-dessus.