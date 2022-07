OM, PSG, OL, LOSC: Jusqu’à quand les entraîneurs de la Ligue 1 sont-ils sous contrat ?

Les vingt coachs de la Ligue 1 sont sous contrat jusqu’en juin prochain pour nombre d’entre eux et 2025, les échéances les plus longues.

Entre les départs des uns, remplacés par d’autres et les prolongations de contrats, c’est un registre en profonde évolution, à l’ouverture de cette saison 2022-2023 de la Ligue 1. Les techniciens du championnat sont désormais tous à leur place, flanqués d’objectifs différents selon la nature du projet sportif et les moyens financiers accordés. Des nouveaux arrivent, comme Fonseca a au LOSC, Tudor à l’OM, Galtier au PSG, Lucien Favre à Nice, ou Régis Le Bris, au FC Lorient.

Des nouveaux au PSG, à l’OM, à Nice, au LOSC et au FC Lorient

Tous ou presque ont paraphé un contrat sur deux ans, jusqu’en 2024, exception faire de Régis Le Bris, promu de la direction du centre de formation, au coaching de l’équipe fanion. Ce 30 juin 2025 est l’échéance la plus lointaine, que justifient aussi, Gérard Baticle à Angers et Olivier Pantaloni avec le promu Ajaccio, ainsi que Bruno Génésio et Franck Haise ; le premier ayant signé une récente extension de bail avec le Stade Rennais, quand l’autre en a fait de même, un peu plus tôt, pour le compte du RC Lens.

Huit coaches de la Ligue 1 entrent dans leur dernière saison de contrat

Inversement, la presque moitié du plateau des entraîneurs de l’élite du football française, cette saison 2022-2023 est contractualisée jusqu’au terme de cet exercice. C’est dire l’importance pour eux de réussir, pour espérer obtenir une extension, dans les semaines ou mois à venir, sauf à vouloir partir à terme, pour un autre challenge.

Technicien Club Echéance du contrat En poste depuis Paris SG Christophe Galtier 2024 05/07/22 AS Monaco Philippe Clement 2024 03/01/22 Olympique Lyonnais Peter Bosz 2023 29/05/21