OM, PSG, OL, LOSC: Le 11 des joueurs de L1 en fin de contrat cette saison 2022-2023

Dans moins de douze mois, si rien ne change, les joueurs ci-dessous quitteront leurs clubs respectifs, comme convenu par leurs contrats.

A nouvelle saison qui commence, nouveaux profils concernés. Et la liste n’est pas ou peu moins clinquante en Ligue 1, qu’au terme du dernier exercice, avec alors Mbappé, en tête, Di Maria, Kolo Muani, Kamara ou Denayer, autour de lui. Cette fois, c’est un certain Lionel Messi, le capitaine de ce collectif de joueurs qui entrent, dans leur dernière année contractuelle, cette saison 2022-2023.

7 clubs représentés que sont PSG, OM, LOSC, OL, RCL, le SDR et MHSC

Hors option d’extension, en ce qui concerne le septuple Ballon d’or et ceux qui s’articulent autour de lui. Ils portent les couleurs de sept clubs différents – le PSG, l’OM, le LOSC, l’OL, le RC Lens, le Stade de Reims et le MHSC – et le Lille est ici majoritaire, avec trois éléments que sont Bamba à l’aile, Benjamin André et Renato Sanches, dans l’entre-jeu. Pas sûr que ces onze joueurs portent encore les couleurs d’un même club, au soir du 31 août, qui marque la fin du marché des transferts. Le Portugais Renato Sanches notamment, est un joueur convoité. Aouar (OL), Clauss (RC Lens), ou Caleta-Car (OM), le sont également.

Un. 11 costaud et des joueurs à la croisée des chemins cette saison 2022-2023

D’ailleurs, la période est charnière pour eux et les équipes qui les emploient. Soit, en effet, ils sont cédés cet été ou dans l’hiver au plus tard, contre une indemnité sur le transfert, soit ils partiront libre au 1er juillet 2023. A moins que dans l’espace des douze mois à venir, ils ne signent une prolongation de leur contrat. Cette équipe ci-dessous est costaude, elle pourrait résolument jouer les premiers rôles en championnat de France de Ligue 1. Jugez plutôt…

Le 11 des joueurs de L1 en fin de contrat cette saison 2022-2023

Dans le détail :

* Predrag Rajkovic (Stade de Reims)

* Jonathan Clauss (RC Lens)

* Sergio Ramos (Paris SG)

* Duje Caleta-Car (Olympique de Marseille)

* Nicolas Cozza (Montpellier HSC)

* Benjamin André (Lille LOSC)

* Houssem Aouar (Olympique Lyonnais)

* Renato Sanches (Lille LOSC)

* Lionel Messi (Paris SG)

* Jonathan Bamba (Lille LOSC)

* Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais)