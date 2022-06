Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 1 2022-2023

Les vacances sont plus ou moins courtes, pour les joueurs de la Ligue 1.

A peine le temps de souffler, que déjà il faut y retourner. A l’AS Monaco, un peu avant les autres, car le club princier devra disputer, deux tours de barrages pour espérer se qualifier au tableau final de la Ligue des champions. Le reste n’a pas ces contraintes, et le retour de chaque club se fera en ordre dispersé, des promus – Toulouse FC, AC Ajaccio et AJ Auxerre -, ensemble, au PSG le dernier.

L’AS Monaco anticipe, le PSG rentre en dernier

Selon les infos de Sportune, les vingt formations de la Ligue 1, saison 2022-2023, reprendront principalement les semaines 25 et 26, de cette année civile. Pour une majorité (sept équipes), le retour à l’entraînement est fixé au lundi 27 juin. Trois clubs patienteront jusqu’au début du mois de juillet ; le 1er, pour le LOSC et l’Olympique Lyonnais, et le 4 juillet pour le Paris Saint-Germain, champion de France.

Retour le 27 juin pour la majorité de la Ligue 1

Il se sera écoulé seize jours, entre le retour des joueurs monégasques sur le rectangle vert et ceux du club de la capitale. Ces dates sont demeurées sensiblement les mêmes d’une saison sur l’autre. En 2020-2021, les équipes étaient rentrées le Clermont Foot, le 23 juin et le 5 juillet. C’était déjà le PSG, le dernier.

Calendrier de la reprise des clubs de la Ligue 1, saison 2022-2023

18 juin : AS Monaco

23 juin : Toulouse FC, AC Ajaccio, AJ Auxerre

24 juin : RC Lens, ESTAC

27 juin : OGC Nice, Stade Rennais, Stade de Reims, RC Strasbourg, Montpellier HSC, FC Lorient, Stade Brestois,

28 juin : Angers Sco

29 juin : Olympique de Marseille, FC Nantes, Clermont Foot

1er juillet : Lille LOSC, Olympique Lyonnais

4 juillet : Paris SG