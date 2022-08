OM, PSG, OL, LOSC: Que valent les collectifs de la Ligue 1 2022-2023 sur le mercato ?

Au commencement d’une nouvelle saison de Ligue 1, le PSG a toujours le collectif le plus cher de son championnat.

Un Championnat de France à presque 3,5 milliards d’euros. C’est l’estimation de la valeur marchande cumulée de tous les joueurs professionnels des équipes de la Ligue 1. Soit environ 6 millions d’euros par joueur sur le marché des transferts, selon les données du site Transfermarkt. Un effectif de la saison 2022-2023 avoisine donc les 170 millions d’euros, ce qui est proche des collectifs du LOSC et du RC Lens, les deux rivaux du nord.

Le PSG proche du milliard, l’AS Monaco, l’OL et l’OM loin derrière

Les moyens financiers considérables du PSG lui permettent de flirter, plus ou moins, avec le milliard d’euros de valeur marchande collective, sur ce mercato. Le club parisien trône sur la Ligue 1, très éloigné de ses poursuivants que sont l’AS Monaco, l’OL et l’OM, dans cet ordre précis. La valorisation du joueur le mieux coté du championnat, Kylian Mbappé (estimé à 160 M€), est presque à hauteur de la valeur moyenne d’un effectif de Ligue 1. Preuve que le PSG joue dans une autre cour: la valorisation moyenne d’un joueur de son effectif est plus élevée que celle de tout le collectif de l’AC Ajaccio, le moins valorisé du championnat cette saison.

Les promus parmi les effectifs les moins cotés

Le club corse occupe, avec les deux autres promus que sont Auxerre et Toulouse, la tranche basse de ce classement. À eux trois, leur valeur d’effectif cumulée sur le marché ne dépasse pas les 100 millions d’euros, soit l’équivalent du collectif de Montpellier.

La valeur des collectifs de la Ligue 1 saison 2022-2023, sur le mercato

Club Valeur marchande Moyenne par joueur AC Ajaccio 22,05 M€ 0,74 M€ Clermont Foot 30,50 M€ 0,98 M€ AJ Auxerre 36,85 M€ 1,08 M€