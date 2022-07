OM, PSG, OL, SRFC… Les maillots de la Ligue 1 2022-2023 déjà dévoilés

Zoom sur les maillots de la saison 2022-2023 de la Ligue 1.

Depuis ce vendredi 1er juillet, la saison 2022-2023 est officiellement ouverte. Cela signifie que les contrats de sponsorings ou d’équipementiers de l’exercice passé sont désormais terminé, plus rien n’empêche donc les équipes, de dévoiler un ou tous les jeux de maillots pour couvrir la Ligue 1. Beaucoup ont commencé, en présentant le plus souvent la tunique principale, pour les rencontres à domicile.

Les maillots 2022-2023 de la Ligue 1 : L'AJ Auxerre à domicile ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 18

PSG, OM, OL, Monaco, SRFC et d’autres ont dévoilé au moins un maillot

C’est le cas du PSG, de l’OM, de l’OL, de l’AS Monaco, ou du Stade Rennais, pour quelques gros bras du championnat. Le RC Lens, Angers SCO et le promu Auxerre ont sorti l’extérieur en plus. Quant à l’OGC Nice, il est présentement le seul club, à avoir révélé le domicile, l’extérieur et le third, en une seule fois.

Dix équipementiers pour habiller les clubs de la Ligue 1. Dont deux nouveau

Il y a, cette saison 2022-2023, dix équipementiers pour habiller les vingt clubs de l’élite. L’Allemande Adidas est majoritaire, avec quatre clubs que sont l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg, l’AC Ajaccio et le Stade Brestois. La marque suédoise Craft au Toulouse Football Club et l’Allemande, Ulhsport, au Clermont Foot, débarque sur les maillots de la Ligue 1.