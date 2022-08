OM, PSG: On a simulé leur tirage en Ligue des champions

C’est jour de tirage au sort, pour l’OM et le PSG, en Ligue des champions.

L’AS Monaco ayant échoué à se qualifier, il n’y aura que deux représentants français en phase de groupes de Ligue des Champions, dont le tirage au sort sera effectué ce jeudi à 18 heures, depuis Istanbul. Chez Sportune, nous avons simulé un tirage fictif à l’aide du site draw.inker, afin de se faire une idée des potentiels adversaires des clubs français, dans cette C1. Si le PSG serait ici épargné, ce ne serait pas le cas de l’OM, qui tomberait avec des grands d’Europe.

Le PSG bien loti dans le groupe D

Présent dans le chapeau 1, les Parisiens pourraient craindre plusieurs grosses écuries dans les pot 2 (Liverpool, Chelsea, Juventus…) et le pot 3 (Dortmund, Inter Milan, Naples…). Dans notre simulation, il n’en est rien, puisque les champions de France 2022 héritent du Séville FC, du Benfica Lisbonne et du Celtic Glasgow. Un groupe qui serait largement abordable pour le PSG, au vu des performances de ses attaquants en ce début de saison, notamment Neymar, auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 3 matches de Ligue 1. Les joueurs de la capitale se déplaceraient à l’Estadio da Luz de Lisbonne, un stade qui avait réussi aux Parisiens lors du Final 8 en 2020, où ils avaient atteint pour la première fois une finale de C1. Autre clin d’oeil de ce tirage, le PSG affronterait Séville, qui a recruté Tanguy Kouassi, ex-titi parisien dont le départ au Bayern Munich, il y a deux ans, avait fait coulé beaucoup d’encre.

City et le Barça pour l’OM

L’Olympique de Marseille pourrait s’attendre à du très lourd, en raison de sa présence dans le dernier chapeau. Et dans notre tirage fictif, le club phocéen n’a pas été épargné avec Manchester City, champion d’Angleterre en titre et favori des bookmakers pour remporter la compétition. Les deux formations s’étaient déjà affrontées en phase de groupes de C1, il y a deux ans, avec une double victoire sans appel des Citizens (3-0 à l’aller comme au retour). Les Marseillais rencontreraient également le Sporting Portugal, champion en 2021, et surtout le FC Barcelone, cinq fois vainqueur de la coupe aux grandes oreilles. Ce tirage serait très relevé pour l’OM mais pas le pire. Il n’y a qu’à jeter un oeil au groupe A, « le groupe de la mort » sans aucun doute, composé du Real Madrid et de Liverpool, les deux finalistes de la dernière édition, et du Borussia Dortmund.