OM, PSG: Pourquoi ils vont gagner plus d’argent de la Ligue des champions ?

Si elle n’arrange pas le foot français dans sa globalité, l’élimination précoce de l’AS Monaco, en Ligue des champions, fait au moins deux clubs bénéficiaires : le PSG et l’OM.

C’est un camouflet pour le football français, que l’élimination de l’AS Monaco, en barrages de qualification, à la prochaine Ligue des champions. Ça l’est d’autant que le club du Rocher s’est incliné face au PSV, une formation d’une nation – les Pays-Bas -, qui justement se fait très menaçante, à l’indice UEFA. La France est en danger pour sa cinquième place, mais cette situation fait au moins deux bénéficiaires dans le football tricolore : le PSG et l’OM.

L’ASM éliminé, le PSG et l’OM auront moins à partager

Puisqu’en effet, avec l’élimination de l’ASM, ils seront les deux seuls clubs nationaux à disputer la phase finale de la Ligue des champions. Cela signifie pour eux de gagner plus d’argent au bout du compte, qu’ils ne pouvaient en espérer. Cela, car ils auront un concurrent de moins, avec qui partager les droits de la télé. A deux équipes, la part du marketpool est ainsi divisée à 55% qui reviennent au club champion de France en titre et 45%, à son dauphin.

Un différentiel de plus ou moins 5 M€ pour les deux qualifiés

S’ils avaient été trois, le partage aurait été de 45% au profit du Paris Saint-Germain, 35% à l’Olympique de Marseille et 20%, à l’AS Monaco. Dans les faits, ce sont plus ou moins 5 millions d’euros supplémentaires qui reviendront aux deux équipes, sur l’ensemble des primes distribuées dans la compétition, dont nous vous avons déjà indiqué les détails.

2021, la dernière fois que le PSG et l’OM ont disputé une même C1

La dernière fois que le PSG et l’OM ont fait une campagne commune en C1, le club de la capitale avait gagné près de 110 millions d’euros, à l’addition de tous les revenus et un peu plus de 47 millions à Marseille. Sachant que cette saison-là, en 2020-2021, trois équipes françaises étaient en lice, avec Rennes en plus.