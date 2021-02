OM – PSG : Quel résultat au Clasico selon les bookmakers ?

Un troisième Clasico entre l’OM et le PSG, cette saison 2020-21.

Cinq mois se sont écoulées depuis la victoire de l’OM sur la pelouse du PSG (0-1). Entre temps, le champion de France a pris sa revanche sur terrain neutre, au trophée des champions et ce dimanche, il se déplace à Marseille, sur la pelouse du Vélodrome. D’ordinaire, le contexte serait extrêmement favorable à l’équipe qui reçoit. Mais en l’espèce c’est un autre Clasico, à huis clos, qui va se disputer en soirée.

L’OM n’est pas favori contre le PSG. Même chez lui

Cela ayant pour conséquence d’avantager les visiteurs. Lesquels sont favoris de tous les bookmakers du pays. Paris qui gagne paie 1,4 fois la mise de départ et 7,9 fois, si c’est Marseille. Le match nul entre deux, est coté à 5,35 contre un. De fait, Paris est donné gagnant, à la lecture du score le plus précis envisagé. Et plusieurs scénarios sont favorables aux homme de Mauricio Pochettino : le 2-0 d’abord, à la cote moyenne de 6,6, sinon le 2-1, à 6,9 voire un plus petit 1-0, à 7,75. Quant à l’Olympique de Marseille, il peut au mieux viser le nul 1-1, à 8,3.

Milik ou pas Milik en attaque pour Marseille ?

Milik étant incertain, bien que premier nom donné par les opérateurs, les chances pour l’OM de marquer reposeront plutôt sur Benedetto, pour qui la cote moyenne est de 3,91 contre un. Mais il y a plus de forces vives annoncées dans le camp des Parisiens, avec Mbappé en tête à 1,78, devant Neymar à 1,88 et Icardi, à 2,05. Ce Clasico OM – PSG est programmé ce dimanche soir, il sera à voir sur Canal + ou, pour la dernière fois, sur la chaîne Téléfoot.