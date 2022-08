OM, PSG: Quelle sera leur prime au coefficient en Ligue des champions ?

Le PSG et l’OM seront inégalement servis, avec la part au coefficient UEFA, en Ligue des champions.

Introduit il y a quatre ans, au commencement de l’édition 2018-2019, le classement au coefficient vise, pour l’UEFA, à récompenser les clubs les plus performants sur les dix dernières saisons. C’est une des lignes de la rémunération totale des clubs qualifiés en coupes d’Europe, et ici en l’espèce en Ligue des champions (voir les détails du prize money ici), la prime au coefficient est distribuée en fonction du classement UEFA de chaque club, sur la base d’une part égale à 1,137 millions d’euros.

Le PSG se classe 7e, l’OM est plus loin, 27e

Les 32 formations qualifiées pour la phase finale, dont le PSG et l’OM, reçoivent un nombre de parts, calculé selon leur rang européen, sur dix ans. Au premier, qui est ici le Bayern Munich reviennent 32 parts à 1,137 millions, qui équivalent 36,864 millions d’euros. Tandis qu’à l’opposé, le Maccabi Haïfa ne recevra que sa part minimale de 1,137 millions. Entre, il y a l’Olympique de Marseille qui se classe 27e et recevra, conséquemment, 6,822 millions d’euros à l’ajout total de ses gains, dans cette Ligue des champions.

600 M€ distribués pour le seul classement au coefficient

Plus souvent présent en C1 et dans les phases éliminatoires, le Paris Saint-Germain se classe septième, ce qui lui vaut de revendiquer près de 30 millions d’euros, de ce seul poste de recettes, alors que, rappelons-le, s’y ajoutent la prime commune à toutes les équipes de la phase finale (elle est de 15,64 millions d’euros), les bonus à la performance (en phase de groupes puis éliminatoires), ainsi que les droits de l’audiovisuel. A ce dernier sujet, l’OM et le PSG étant les seuls qualifier, après l’échec de Monaco, le partage sera pour eux plus élevé.

Au total, l’UEFA va verser un peu plus de 2 milliards d’euros aux seules équipes qualifiées en C1, dont 600 millions, environ, pour le seul classement au coefficient.

La prime au coefficient des clubs de la Ligue des champions 2022-2023

1. Bayern Munich = 36,384 M€

2. Liverpool = 35,247 M€

3. Manchester City FC = 34,11 M€

4. Real Madrid = 32,973 M€

5. Chelsea FC = 31,836 M€

6. FC Barcelone = 30,699 M€

7. Paris SG = 29,562 M€

8. Juventus = 28,425 M€

9. Atlético de Madrid = 27,288 M€

10. Séville FC = 26,151 M€

11. RB Leipzig = 25,014 M€

12. Tottenham Hotspur = 23,877 M€

…

27. Olympique de Marseille = 6,822 M€