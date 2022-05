OM, PSG… Qui gagnera la prochaine Ligue des champions selon les bookmakers ?

Une édition de la Ligue des champions s’achève, une autre se prépare.

Cela ne fait même pas une semaine que la Ligue des Champions édition 2021-2022 a rendu son verdict, et on ne peut s’empêcher de penser à la prochaine. A plus de 4 mois des premiers matchs de groupe, les bookmakers connaissent déjà les favoris de la compétition reine de l’UEFA, alors même que les 32 équipes ne sont pas connues. Est-ce (enfin) la bonne pour le PSG ? L’OM peut-il créer la surprise ? Réponse en cotes.

Le PSG parmi les favoris, l’OM loin derrière

Paris progresse mais ne conclut pas. Ce qui s’est révélé être vrai sur le terrain, l’est aussi sur ses chances de Ligue des Champions. Les Parisiens divisent par deux leur cote de victoire finale, par rapport à l’avant-saison dernière. Cela leur permet de se placer sur le podium des favoris, bien que ce soit sur la troisième marche. Pour les Marseillais, l’histoire est différente. Ils n’ont pas disputé la compétition en 2021-2022. Cette fois-ci, ils se positionnent à la 18e position, avec une cote de 150 contre 1. Les deux meilleurs ennemis français pourraient être rejoints par l’AS Monaco, si elle passe les tours préliminaires.

Les clubs anglais ont le vent en poupe, le Real “que” 6e

Tout comme l’année précédente, c’est Manchester City qui a la faveur des bookmakers, devant le finaliste de samedi dernier, Liverpool. Il est intéressant de constater que, malgré la victoire finale de Karim Benzema et les siens au Stade de France, le Real Madrid n’obtient pas le statut de favori pour la prochaine édition. La Casa Blanca n’est “que” sixième, et se voit devancée par Chelsea ou encore le Bayern Munich. Avant même de pouvoir penser au trophée, il faudra attendre la fin août pour pouvoir connaître l’intégralité des clubs participants à cette Ligue des Champions.

Les clubs susceptibles de gagner la Ligue des Champions 2022-2023

1. Manchester City = cote à 2,75

2. Liverpool = 4,5

3. Paris SG = 5,5

4. Bayern Munich = 7

5. Chelsea = 10

6. Real Madrid = 12

7. FC Barcelone = 16

8. Juventus = 25

9. Inter Milan = 33

10=. Atletico Madrid = 33

10=. Tottenham = 33

…

18=. Olympique de Marseille = 150