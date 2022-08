OM, PSG, Real: Qui va gagner la Ligue des champions 2022-23 selon les bookmakers ?

Au jour du tirage de la Ligue des champions, focus sur les forces en présences selon les bookmakers.

Les dés en sont jetés. Ce jeudi soir, depuis Istanbul en Turquie, que l’UEFA a procédé au tirage au sort de la Ligue des champions 2022-2023. Deux clubs français, le PSG champion de France et l’OM, son dauphin, étaient directement concernés par l’événement. Et globalement, les deux s’en sortent plutôt honorablement, les Parisiens dans le groupe H, avec la Juve, Benfica et Maccabi Haïfa, et les Marseillais dans le D, contre Francfort, Tottenham et le Sporting. Chez les bookmakers, le champion en titre, le Real Madrid, ne part pas favori à sa propre succession. Si le PSG fait partie des prétendants sérieux, pour l’OM en revanche, la tâche s’annonce beaucoup plus ardue.

Le PSG devant le Real Madrid selon les bookmakers

Demi-finaliste la saison passée, Manchester City est désigné comme l’épouvantail de la compétition. Les hommes de Pep Guardiola sont favoris pour remporter le trophée en mai prochain à Istanbul, ce qui serait le premier dans l’histoire du club. Après Liverpool, coté à 5,50, c’est le PSG qui a le plus de chances de triompher. La victoire finale des Parisiens paie six fois la mise initiale. Il est même plus probable que la coupe se dirige vers la capitale française plutôt que celle espagnole, car le tenant du titre, le Real Madrid, est coté à 12.

L’OM revêt une chance minime de victoire finale

Au contraire de son rival parisien, l’Olympique de Marseille n’est clairement pas favori pour remporter la Ligue des Champions. Même s’il y a, après ce tirage, l’espoir d’entrevoir quelque chose de bien pour le collectif d’Igor Tudor. De là à gagner la compétition ? Les bookmakers n’y croient pas du tout, jugeant le sacre des Phocéens à la cote de 150 contre un. La phase de groupes de la Ligue des champions débute les 6 et 7 septembre, pour s’achever début novembre.

Qui va gagner la Ligue des Champions selon les bookmakers?

Manchester City = 3,75 contre un

Liverpool = 5,50

PSG = 6

Bayern Munich = 7

Real Madrid = 12

Chelsea = 13

FC Barcelone = 13

Tottenham = 20

Juventus Turin = 25

Inter Milan = 30

Atlético Madrid = 30

Milan AC = 40

Dortmund = 50

RB Leipzig = 50

…

OM = 150

Leverkusen = 150